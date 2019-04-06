الإعدام شنقًا لثلاثة متهمين بقتل شخصين في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين بقتل شحصان وإصابة آخر في البساتين .

وأحالت المحكمة في جلستها السابقة، أوراق المتهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

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كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "محفوظ. م"، و"حمدي. م"، و "عاطف. م"، بقتل المجني عليهما "خالد. م"، و "محمد. ج"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهما وتنفيذا لمشروعهم الإجرامي أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء.

وتوجهوا بالأسلحة إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودهما به ثم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما واستكملوا الاعتداء علي المجني عليه الثاني باستخدام الأسلحة البيضاء قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا إصاباتهما التي أودت بحياتهما.

وأكد قرار الإحالة، على شروع المتهمين في قتل المجني عليه "محمد. ر"، حال محاولته التدخل لحماية نجله، فيما استعرض المتهمون القوة والعنف على المجني عليهم والمارة بالطريق العام.