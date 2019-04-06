مصر | مصرع طفل في حريق التهم شقة سكنية بالزاوية الحمراء

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لقي طفل مصرعه في حريق التهم شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، وتم إخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة المساكن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، ونتج عن الحادث وفاة "حسين. ب. ح" ، عمرة سنتان، وبعمل التحريات دلت أنه اثناء لهو الطفل بولاعة تسبب في حريق بالشقة.

وفي ذات السياق فقد قامت الحماية المدنية بالدفع بثلاث عربات إطفاء مزوده بمدافع مياه، وخزانات كيمائيه لإطفاء الحريق، حيث قامت فور وصولها بالصعود عبر السلالم المتحركه من الخارج، لمواجهة تيار الهواء المساعد على اندلاع الحريق، ذلك وفقا للقواعد الأمنية لإطفاء الحرائق المغلقه، ومن ثم قام رجال الإطفاء باستهداف النيران من مركز اندلاعها حتى نجحت في إخماده.

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"قتل خفيرين وأصاب سيدة".. الأمن يحدد هوية الطفل المتهم بدهس 3 بالتجمع الخامس

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في تحديد هوية الطفل المتهم بدهس شخصين ومصرعهما وإصابة سيدة أخرى، منذ يومين بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا مفادة وقوع مصادمة ووجود متوفين بشارع التسعين وبالانتقال والفحص عثر على جثتي خفيرين وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "إسلام، 17 سنة"، وأنه كان يقود سيارة والدته "BMX3"، بشارع التسعين الجنوبي، فاختلت عجلة القيادة بيده نتيجة سرعته الجنونية، ما أسفر عن مصرع خفيرين، وإصابة سيدة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم، ترك السيارة ولاذ بالهرب مترجلًا، ناحية شارع التسعين الشمالي، وفشل بعض المارة في اللحاق به إلا أن اللواء عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أمر بسرعة القبض عليه، وكلف العقيد عمرو الوكيل مفتش المباحث، المقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس، معاونيه بتشكيل مأمورية للقبض على الطفل، الذي توصلت التحريات إلى أنه يقيم رفقة والدته بمنطقة مدينة نصر، لكن المأمورية لم تعثر عليه بمنزل أسرته، وجار ملاحقته لضبطه.