أخبار مصر | برلماني يطالب بحرمان المقاطعين لاستفتاء التعديلات الدستورية من الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بحرمان المقاطعين لاستفتاء التعديلات الدستورية من الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري بالنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية للتصويت على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، وذلك بهدف الوقوف بجانب الدولة، وتحديد مستقبلها، لأن عدم المشاركة تعد دعمًا للجماعات الإرهابية.

وقال "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن عدم نزول المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تتيح الفرصة للجماعات الإرهابية العودة مرة أخرى إلى الحكم وجعل مصر ولاية من ولايات أردوغان، لذلك يجب على كل مواطن قراءة التعديلات الدستورية وفهمها جيدًا، للتأكد من أن الهدف من التعديلات هو الحفاظ على مصر وجعلها على الطريق الصحيح.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عدم مشاركة المواطنين في ما يخص مستقبل الوطن وتحديد مصيرة يعد خيانة عظمى للبلاد، لأن الخيانة قد تكون بعمل إرهابي أو بعمل سلبي، قائلًا: " أنا بناشد المواطنيين اللي بيفكروا إنهم ماينزلوش يشاركوا في الإستفتاء هل ترضى إنك تقف سلبي في وقت حد بيقطع فيه بلدك؟، لأن الحياد في الحرب خيانة"، مطالبًا الدولة بحصر شامل لعدد المقاطعين بعد الإستفتاء وحرمانهم من الدعم سواء الدعم، ولو فترة مؤقتة، كنوع من العقاب الرادع، حتى يخرج كل مواطن للمشاركة في الاستفتاء الدستوري الذي يقر مصير بلاده، لافتًا إلى أن الخائن ليس له الحق أن يأكل في خير الوطن.

والجدير بالذكر أن النائب أكد تأييده للتعديلات الدستورية بشكل تام، مؤكدًا أن محافظة المنوفية بالكامل تؤيد التعديلات الدستورية واستمرار الرئيس السيسي لدورة رئاسية قادمة، حرصًا على الأمن القومي للبلاد.