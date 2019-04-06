أخبار مصر | عميد أصول الدين بالزقازيق: عدم الفهم الصحيح للقرآن الكريم يولد الغلو في الفكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد أصول الدين بالزقازيق: عدم الفهم الصحيح للقرآن الكريم يولد الغلو في الفكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "ضرورة إعمال العقل لفهم الواقع المعاصر في ضوء الأولويات الفكرية"، حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم بيومي، عميد كلية أصول الدين، بالزقازيق، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة الفكرية والثقافية التي ينظمها الجناح.

وأوضح د.بيومي أن السنَّة الكونية اقتضت أن عملية البناء يجب أن تسبقها عملية الهدم، ومن هنا جاءت ضرورة تنقية العقل من الأوهام والخرافات التي تحول بين الإنسان وبين الإدراك الصحيح، فكان للسلف الصالح -مع كثرة دعائهم- دعوة مفضلة وهي "اللهم أرنا الأشياء كما هي"، لأن الإنسان لو لم ير الأشياء كما هي يمكن أن يضخم الأمر البسيط ويحقر الأمر الكبير.

وضرب الدكتور بيومي مثالًا على ذلك؛ فعندما ظن الصحابة-رضوان الله عليهم- أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، انتصر الرسول لموضوعية الفكر واستقامة العقل؛ رافضًا أن يؤسَس الإيمان على وهم أو خرافة، وربط الأمور بأسبابها، وقال صلى الله عليه وسلم "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته".

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وأوضح عميد كلية أصول الدين بالزقازيق أن إعمال العقل هو المصدر الثاني للتشريع، بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لأن الله ميز الانسان بالعقل وأمره بالتفكير في ضوء منهجية منضبطة حتى لا يشذ الإنسان عن الأطر العامة للكتاب أو السنة، لافتًا إلى أن علم أصول الفقه يعتبر أساس الانضباط العقلي والفكري في التعامل مع النص، لأن عدم الفهم الصحيح للقرآن الكريم يولد الغلو في الفكر ومن هنا تظهر الجماعات المتطرفة التي تشوه صورة الإسلام.

واقترح الدكتور بيومي عددًا من الأولويات الفكرية التي يمكن أن تساعد في التعامل مع الواقع المعاصر بموضوعية وتعقل، مثل أولوية الفهم على الحفظ، وأولوية الكيف على الكم، وأولوية العلم على العمل، وأولوية التدرج في بناء الشخصية، بما يرسخ فقه التسامح وقبول الآخر.