أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بدمياط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بدمياط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة دمياط، مؤتمر جماهيري حاشد، لدعم التعديلات الدستورية، تحت شعار "نعم للتعديلات الدستورية.. لمستقبل أفضل"، في مركز فارسكور، بحضور أعضاء وقيادات وأمناء الحزب بالمحافظة.

واستعرض المؤتمر الجماهيري، مناقشة التعديلات الدستورية وكانت كلمة نعم للتعديل الدستوري هي الأكثر رواجًا لدي جميع الحضور.

وتخلل المؤتمر كلمة للمهندس محمد الحمادي الحصى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، حيث أوضح أهمية التعديل الدستوري لبعض النقاط بالدستور.