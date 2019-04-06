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أخبار مصر | "الجفري" لمستخدمي الشبكات الاجماعية: لا تكن فظا غليظا

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وجه الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رسالة  لمستخدمي الشبكات الاجتماعية تحت عنوان "البساطة والرفق".

وكتب الجفري عبر الفيسبوك: كن لطيفا سهلا رفيقا ولا تكن فظا عنيفاً: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ، هَيِّنٍ سَهْلٍ"..مسند أحمد

وأضاف : في الحديث الآخر: إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْق مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاه،صحيح مسلم، وقوله ﷺ : (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ).. صحيح مسلم

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.

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