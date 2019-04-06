أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة بني سويف، مؤتمر جماهيري حاشد، لدعم التعديلات الدستورية، تحت شعار "إنزل.. شارك.. قول رأيك"، في قرية قاي بمركز إهناسيا بحضور النائب محمد كساب، والنائب بدوی النويشی، وأمين التنظيم أحمد جاد المولی وأمين الفلاحين محمد الطحاوي والدكتور مصطفی عبدالجواد آمين لجنة السياسات.

وخلال المؤتمر الجماهيري، تم تكريم الأيتام والأم المثالية والمعلم المثالي وتكريم أسر شهداء رجال الجيش والشرطة.

كما تناول المشاركون أهمية المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ووضع خطة عمل للحشد وقد أكد الحضور علی الوقوف مع الدولة فی هذا الاستحقاق.

ووضح الدكتور مصطفی عبدالجواد، أن التعديلات الدستورية فى هذا التوقيت ضرورية جدا للتقدم والنهوض بمصر الحبيبة بينما أكد الحضور علی النزول للاستفتاء والدعوة للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء المقبل.