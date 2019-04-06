أخبار مصر | التضامن تعقد ندوة موسعة حول مشروع "اثنين كفاية" بأسيوط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تعقد ندوة موسعة حول مشروع "اثنين كفاية" بأسيوط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي باسيوط، ندوة موسعة لمشروع الحد من النمو السكاني"اثنين كفاية"، وذلك على هامش فعاليات المستشفي الطبي العائم والذي يقدم خدماته الطبية للمستفيدات من برنامج تكافل خلال هذه الفترة بمحافظة أسيوط، تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى.

وقد أكدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن بأسيوط، أن التضامن قامت بتنظيم الندوة بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال بأسيوط تحت إشراف مديرية التضامن وشارك في الحضور اكثر من ألف سيدة من المستهدفات من مستفيدي تكافل، حيث تم إرسال رسائل توعوية من خلال أطباء و متخصصين للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأم والطفل، وذلك بحضور د.مروي كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وا.نجوي عبدالله رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات الاعمال كما تخلل هذه الندوة فقرة مسرحية قدمتها المثقفات وبعض المتطوعين بعنوان "أسرة صغيرة".

كما أكدت الخياط أن الندوة موجهة للمستهدفات من برنامج تكافل في المشروع والتي لديهم طفل أو اثنين إلي جانب السيدات المتواجدات في الموقع للكشف علي أطفالهن في المستشفى الطبي العائم والذي أقيم تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والمنطقة الروتارية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسيوط وجمعية مصر الخير وكاريتاس، وأوضحت أن عدد الحضور حوالي 1100سيدة بالإضافة إلي 50 من المثقفات والمتطوعات.

ومن المعروف أن برنامج اتنين كفاية يعمل علي الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1,148,861 سيدة مستفيدة في المرحلة العمرية من 18 إلى 49سنة ممن لديهم من طفل الى ثلاثة اطفال ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر هذا و يعمل البرنامج على محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيرى المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية وتجهيزها بكافة خدمات تنظيم الاسرة لتقدم خدماتها بالمجان.