أخبار مصر | بحضور محافظ جنوب سيناء.. "مستقبل وطن" يفتتح مركز التأهيل الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"رأس سدر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محافظ جنوب سيناء.. "مستقبل وطن" يفتتح مركز التأهيل الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ"رأس سدر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة جنوب سيناء، نادى المرأة ومركز التأهيل الطبي لذوي الإحتياجات الخاصة، بمدينة رأس سدر.

وشهد حفل الإفتتاح، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ويرافقه اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام مساعد المحافظة، محمد عبد المنعم أمين الحزب بمدينة رأس سدر، ومحمد عوض السيد أمين التنظيم بالمدينة، ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمدينة، وأعضاء وأمناء الحزب.

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وقالت أمانة حزب مستقبل وطن، في محافظة جنوب سيناء، إن الحزب تكفل شراء جميع الأجهزة الطبية وكافة التجهيزات الخاصة بالمكان لعلاج وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأهدي محمد عوض السيد، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر، اللواء خالد فوده درع الحزب، تقديرًا علي الجهود المبذولة في المحافظة والإهتمام بكافة المدن ورعايته جميع الفعاليات والأنشطة، وحصوله علي الدكتوراه الفخرية، من جامعة كامبردج الدولية، خلال حفل تخرج طلاب الدكتوراة والماجستير من الباحثين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية الزيارة، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتسليم هدايا تكريم الامهات المثاليات، من قبل أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة رأس سدر.