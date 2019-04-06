أخبار مصر | "مستقبل وطن" يفتتح منفذ للسلع الغذائية في الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يفتتح منفذ للسلع الغذائية في الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، اليوم السبت، منفذًا لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمركز بندر الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين عام الحزب بالأقصر.

وقال "العماري" إن الحزب يحمل علي عاتقه الإسهام في التصدي لجشع بعض التجار، الذين يسعون إلي تحقيق أعلي معدلات للربح، مقابل تحميل المواطن البسيط نفقات لا قدرة له علي تحملها، مُضيفا أن أمانة بندر الأقصر بالحزب حرصت علي إقامة منفذ للسلع الغذائية بمنطقة الشيخ موسي بالكرنك القديمة شمال المحافظة، والذي وفرت من خلال كميات كبيرة من السلع المتنوعة بأقل الأسعار.

وأشار المهندس أبو المعارف العماري أمين بندر الأقصر بالحزب، إلى أن المنفذ حظي بحجم إقبال كثيف للغاية من جانب المواطنين، وذلك بسبب إنخفاض سعر السلع، إلي جانب جودتها، مؤكدًا أن الفترة القادمة سوف تشهد إقامة أكثر من منفذ لبيع السلع التموينية بأقل الأسعار بعدة مناطق من المدينة.