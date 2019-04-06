أخبار مصر | وزير التعليم: تم تركيب ٨٠٠٠ شاشة تفاعلية في المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: تم تركيب ٨٠٠٠ شاشة تفاعلية في المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تركيب ٨٠٠٠ شاشة تفاعلية في مدارس الحكومة للصف الأول الثانوي وسوف يتم استكمالها بعدد ٣٠٠٠ شاشة ليكون عدد الشاشات في المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي ١١ ألف .

وأشار وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بوزارة التربية والتعليم، أن الشركة المصرية للاتصالات تحاول جاهدة توصيل الإنترنت لكل المدارس في أقصى موعد منتصف إبريل الجاري .