أخبار مصر | "العناني" و40 سفيرا يتفقدون متحف سوهاج القومي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" و40 سفيرا يتفقدون متحف سوهاج القومي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وسفراء ٤٠ دولة أجنبية وعربية وأفريقية، متحف سوهاج القومي والذي افتتحه رئيس الجمهورية العام الماضي بعد حوالي ٣٠ عاما من وضع حجر الأساس.

يقع المتحف علي كورنيش النيل بمدينة سوهاج ويعرض قطع من نتاج حفائر المواقع الأثرية بالمحافظة بالإضافة إلى عدد آخر من القطع تم اختيارها بعناية من المتاحف المصرية المختلفة لتتفق والعرض المتحفي للمتحف، منها قطع من متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، والمتحف المصري بالتحرير ومتحف النسيج بشارع المعز.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إنه من أهم القطع الأثرية التي يعرضها المتحف رأس ضخمة للملك رمسيس الثاني، وعتب من منطقة آثار ابيدوس، ومرسوم يرجع إلي عام 243 قبل الميلاد والذي يضاهي في أهميته حجر رشيد الشهير.

ومتحف سوهاج القومي استغرق تأسيسه وافتتاحه 25 عامًا، وكان الافتتاح أحد أهم العلامات البارزة في انجازات وزارة الآثار العام الماضي 2018م، حظي المتحف باهتمام القيادة السياسة إلى الدرجة التي دفعت السيد رئيس الجمهورية بنفسه لافتتاح المتحف، ليسجل بذلك صفحة من الصفحات المضيئة في تاريخ المحافظة.

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ويقع المتحف على ضفة نهر النيل في المدينة العريقة، على بعد أمتار قليلة من كوبرى إخميم، وهو يتكون من بدروم يضم قطع أثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين من البعث والخلود، وكذلك الحج في العصور المصرية القديمة والقبطية والإسلامية.

وفي الدور الأرضي والمدخل الرئيسي، يضم عدد من التماثيل والقطع الأثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك يضم قطعا أثرية نتاج الحفائر في سوهاج، وهي تحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، بخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية إضافة إلى التطرق للتراث الشعبي فيها، والتركيز على عادات وتقاليد الأسرة، وكذلك الصناعات التي اشتهرت بها، ومنها صناعة النسيج في أخميم.

كما يضم المتحف مجموعة أخرى من القطع الأثرية، التي تم اكتشافها في محافظة سوهاج، الموجودة بمخازن الآثار، والت تم نقلها للمتحف لتخدم سيناريو العرض، وقد تم نقل بناء على اجتماع لجنة سينارية والعرض قطع من المتحف المصري بالتحرير، وبعض مكتشفات حفائر منطقة آثار أبيدوس، لاستكمال سيناريو العرض المتحفي في المتحف.

الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي انطلقت للمرة الأولى في عام 1993م، ثم توقفت بعد ذلك لأمور هندسية وفنية، واستؤنف العمل به من جديد عام 2006م، ثم توقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، قبل أن تقوم وزارة الآثار بإعادة العمل به مرة أخرى عام 2015م، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمحافظات الصعيد وإحيائها سياحيا، ليستأنف العمل عام 2016م.