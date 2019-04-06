أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر عن التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمر عن التعديلات الدستورية بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، مؤتمر عن التعديلات الدستورية حاشد ضم أكثر من 2000 مواطن، بقيادة النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالدقهلية وذلك بالتنسيق بين أمانات مركز المنصورة ومحلة دمنة وغرب المنصورة.

وقال النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالدقهلية،:"لقد واجهنا مخاطر كثيرة في عام 2014 عند اقرار الدستور فكان هناك خلاف على العديد من المواد خاصة المادة المرتبطة بمدة حكم رئيس الجمهورية وكانت هناك خلافات ما بين لجنة الخبراء وبعض من أعضاء لجنة الخمسين ولعدم وجود رئيس جمهورية ولا برلمان ولا دستور انذاك وبالتالى فلم توجد اركان دولة".

Advertisements

وأضاف:"الدستور ليس كتاب سماوى بل من صنع البشر وجاء فيه ان رئيس الجمهورية أو 15 اعضاء مجلس النواب يستطيعون تعديل الدستور وهذا ما حدث لان الدستور من صنع البشر واؤكد لكم ان فى فترة لاحقة من الممكن ان يحدث تعديل شامل للدستور المصرى والجميع يعلم حجم المخاطر التى تتعرض لها مصر"، مُشيرًا إلى أن خطة الاصلاح الاقتصادي لا يمكن ان تتم خلال 4 سنوات فقط ومنذ فترة طويلة لم نجد هناك فائض في الموازنه والان تغير الامر مما كان له مردود ايجابي بتعديل الاجور والمعاشات، مضيفا نحن كحزب تولينا العمل على ترسيخ وقوة اركان الدولة، مُذكرًا أن حملتنا في 3 كلمات "انزل...شارك... قول رايك".

من جانبه، قال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن مستقبل وطن هو حزب الاغلبيه والذى استطاع ملئ الفراغ السياسي، وتساءل كيف تكون خطة الدولة خماسية وحكم الرئيس اربع سنوات.

وحضر المؤتمر النائب محمد عقل والنائب السيد حجازى والنائب فوزى الشرباصي والنائب وحيد قرقر وأعضاء هيئة مكتب امانة الدقهلية وهيئات مكاتب الامانات.