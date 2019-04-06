أخبار مصر | محمد عمر: إعلان تفاصيل المسابقة الجديدة للمعلمين خلال أسبوعين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمر: إعلان تفاصيل المسابقة الجديدة للمعلمين خلال أسبوعين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم إن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين عن شروط المسابقة الجديدة للمعلمين، على أن يكون التقديم لها في شهر يونيو أو يوليو على أقصي تقدير.

وأضاف عمر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة، أن المسابقة ستطلب أعدادا كبيرة من المعلمين في جميع التخصصات تفوق عدد ٦٥ ألف معلم المطلوبين في المسابقة المؤقتة.

وأكد عمر أن الوزارة ستقوم بتعديل شروط المسابقة الجديدة لتكون شروطها أيسر على المعلمين المتقدمين.