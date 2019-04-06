انت الان تتابع وزير الأوقاف يُناقش رسالة دكتوراه عن «سلطات الرئيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه
أشرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، ولجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، والتي جاءت تحت عنوان «مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية فى ظل دستور 2014 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من التنفيذيين وأساتذة الجامعات والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.
وتكونت لجنة المناقشة من وزير الأوقاف رئيسًا ومناقشًا، والدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف، والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل حقوق المنوفية. وبدأت المناقشة باستعراض مقدم الرسالة جوانبها وأهدافها وأعلنت اللجنة قرارها النهائي بحصول
وتكونت لجنة المناقشة من وزير الأوقاف رئيسًا ومناقشًا، والدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف، والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل حقوق المنوفية.
وبدأت المناقشة باستعراض مقدم الرسالة جوانبها وأهدافها وأعلنت اللجنة قرارها النهائي بحصول الباحث على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف وأوصت بتداولها بين الجامعات.
وفى كلمته، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدساتير ليست نصوصا قرآنية فهي عقد للمواطنة ينظم كل ما يتصل بقيادة الدول وشؤونها السياسية وهي أمور من قبيل المتغيرات وليست من قبل الثوابت.
وأشادت لجنة المناقشة، برسالة البحث والفكرة الجديدة وجرأتها في طرح ومناقشة سلطات ومسؤوليات رئيس الدولة في ظل دستور 2014 مقارنة بالفقه الإسلامي.
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