انت الان تتابع وزير الأوقاف يُناقش رسالة دكتوراه عن «سلطات الرئيس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه

أشرف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، ولجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، نجل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة بنها، والتي جاءت تحت عنوان «مسؤوليات وسلطات رئيس الجمهورية فى ظل دستور 2014 دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من التنفيذيين وأساتذة الجامعات والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.

وتكونت لجنة المناقشة من وزير الأوقاف رئيسًا ومناقشًا، والدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف، والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل حقوق المنوفية. وبدأت المناقشة باستعراض مقدم الرسالة جوانبها وأهدافها وأعلنت اللجنة قرارها النهائي بحصول

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