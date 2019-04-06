زايد: 39 يومًا على انتهاء رفع كفاءة مستشفى بورفؤاد

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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بورفؤاد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مستشفى بورفؤاد العام، للوقوف على أعمال التطوير الجارية بها، في بداية زيارتها للمحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بحضور الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، مشيرة إلى أنه باقي 39 يومًا على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة المستشفى على أن يتم الانتهاء من التجهيزات والأجهزة منتصف شهر يونيو المقبل.

وتقع مستشفى بورفؤاد على مساحة 8000 متر، وستضم 28 سريرًا مجانيًا، و16 سريرًا اقتصاديًا، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال، وسوف تبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريين وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريين وأخصائيي تغذية. وتتضمن جولة الوزيرة