«قانون الجمعيات».. الحكومة تزيل العوائق والخوف مستمر

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الحكومة توافق على قانون جديد للجمعيات الأهلية.. ويحق للجمعيات تلقي الأموال والمنح.. وسلام: حقق 75% من المطالب..وعبدالحافظ: منع الجهات الإدارية من التدخل في أنشطة الجمعيات

خطوة جديدة تهدف إلى توسع عمل الجمعيات الأهلية على أرض مصر، دون عواقب إدارية أو تخوف من أن يقبع القائمون على الجمعيات خلف القضبان، حيث وافق مجلس الوزراء على ملامح مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي، لتقديمه لاحقًا إلى البرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره. تعديلات مشروع الجمعيات، أُجريت وفق تكليف من الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب الأخير، وكانت تعليمات الرئيس مباشرةَ، بإخضاع قانون الجمعيات رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم، ومن ثم تم صياغة مشروع جديد للقانون.

القانون الجديد يتفق مع المادة 75 بالدستور وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة مع حكم المادة (75) من الدستور، حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، بخلاف الاتفاق مع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي. وتضمنت ملامح مشروع الحكومة، توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع

القانون الجديد يتفق مع المادة 75 بالدستور

وتتسق ملامح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة مع حكم المادة (75) من الدستور، حيث أتاح للجمعيات التأسيس بالإخطار، بخلاف الاتفاق مع المعايير الدولية ذات الصلة بممارسة العمل الأهلي.

وتضمنت ملامح مشروع الحكومة، توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة واحدة، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى في مصر بشكل شامل، وأجاز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل. اقرأ أيضًا.. ورشة لـ«الطفولة والأمومة» والنيابة: الأطفال ثروة مصر

ألزم القانون الجديد، الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.

وأجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية.

تلقي الأموال والمنح والهبات

وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ومنح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.

وأعطى الحق في أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة، وألزمت التعديلات الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويله، ولم يتضمن مشروع القانون أي عقوبات سالبة للحرية.

المتخصصون في شؤون المجمتع المدني محليا ودوليا أبدوا رضاهم عن تعديلات الحكومة على قانون الجمعيات الأهلية، ولكن هذا لم يمنع تخوفهم من نقاط معينة أبدى بعضهم تخوفه منها.

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حقق 75% من المطالب

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملامح القانون في المجمل جيدة ومحترمة، وحققت 75% من طلبات الجمعيات الأهلية، لا سيما مع إتاحة الفرص للجمعيات في الحصول على المنح من المؤسسات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر، والتي في الغالب هي سفارات الدول.

سلام أبدى تخوفه في حديثه لـ"التحرير"، من عدم تحديد وقت للحصول على الموافقة من الجهات الإدارية المصرية لحصول الجمعيات على التمويل من الجهات المانحة، منوهًا بأن المفترض أنه بعد مرور 60 يومًا على تقديم الطلب من الجمعية للجهات المتخصة بالدولة، وعدم رد الأخيرة بالرفض أو عدم الرد نهائيا منها خلال 60 يومًا تُعتبر موافقة على التمويل.

تحديد الوقت

لكن الموافقة على التمويل وهو أمر محمود، دون تحديد المدة، فهذا أمر معيب ويجب أن يُعدل، وفقًا لـ"سلام"، قائلًا: "لازم نحدد وقت.. علشان الورق ميفضلش عند مدام سميحة سنة واتنين وتلاتة"، مشددًا على أن تلك المشكلة تعد من أكثر العقبات التي تعاني منها الجمعيات الأهلية في تنفيذ برامجها وأنشطتها المتنوعة ما بين العلاجية والخدمية. اقرأ أيضًا.. الدستورية: لا يحق لوزير التضامن حل الجمعيات الأهلية

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن ملامح القانون الجديد خطوة محمودة، ولكن تمسك بمطالب محددة، لا يجب أن يخرج عنها قانون الجمعيات أو تعديلاته، وهي ضرورة أن يصدر القانون الجديد للجمعيات الأهلية ليضمن ديمقراطية العمل الأهلي.

وأضاف عبد الحافظ لـ"التحرير": يجب أن يمنع القانون الجهات الإدارية من التدخل المباشر في أنشطة الجمعيات، وأن لا يتضمن القانون الجديد عقوبات سالبة للحرية ضمن نصوصه، وأن يعلي القانون الجديد من سلطة الجمعيات العمومية داخل المؤسسات الأهلية.

هيومان رايتس ووتش: خطوة إيجابية

وفي المقابل، يرى عبد الحافظ أنه مع حق الدولة في مراقبة من أين تأتي الأموال وفيما تُنفق، كونه حقا أصيلا للدولة باعتباره جزءا من سيادتها.

ورحبت مؤسسات دولية أيضًا بتعديلات الحكومة على القانون، وجاءت على لسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومان رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن، والتي قالت إن سحب مصر لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الصادر في 2017، الذي كان من شأنه إنهاء أي وجود للمنظمات غير الحكومية في البلاد، واستبداله قانون يلغي جميع عقوبات السجن للمنظمات غير الحكومية وفرق عملها به، سيكون خطوة إيجابية.

وأضافت أنه على الحكومة نشر مسودة القانون بسرعة لكي تسنح للمجتمع المدني الذي سيكون الأكثر تأثرا بالقانون، فرصة مراجعة محتواه والتعليق عليه.

وكانت اللجنة المشكلة لتعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا للدفع به إلى البرلمان.

إلغاء القانون بدلا من تعديله

وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعددا من الخبراء والمتخصصين.

وعلى مدار ثلاثة أشهر عملت اللجنة بشكل مستمر بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد في ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية والذي ينعكس مردوده على المواطن المصري.



وأكدت "والي" أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية كما أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية.



وأوضحت "والي" أن اجتماعات اللجنة شهدت مشاركة فاعلة من كل أعضائها وشهدت إسهامات مؤثرة في كل المجالات القانونية والتشريعية وعلى مستوى الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع واطلعت على قوانين الدول الأخرى.