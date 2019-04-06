من يخلف الأنبا بيشوي في الحوار مع الكنائس؟

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اختار البابا تواضروس الأنبا إبيفانيوس مع الأنبا بيشوي، ورحلا العام الماضي.. يوجد الأنبا مقار أسقف الشرقية ويتولى مسؤولية الكلية الإكلريكية.. والأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا

«الحوار المسكوني» أو الحوار مع الطوائف المسيحية الأخرى واحد من الملفات الشائكة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعد إحدى أكبر ساحات الصراع بين تيارين داخلها، أحدهما منفتح لإجراء حوار حقيقي مع الطوائف الأخرى لتجاوز خلافات مر عليها 16 قرنا منذ انشق البابا ديسقورس بكرسي مارمرقس عن بقية الكنائس في مجمع خلقدونية عام 451م، وحتى اليوم، والآخر متشدد في هذا الملف ولا يرغب في التقارب مع الكنائس الأخرى، بل يوجه الانتقادات لتلك الكنائس. وأدى مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، ومن بعده رحيل الأنبا بيشوي مطران دمياط، إلى وجود فراغ في هذا الملف.

ويوجد سؤال يطرحه المتابعون للشأن الكنسي: من يكون خليفة ممثل الكنيسة الرسمي في تلك الحوارات لمدة تجاوزت الخمسة وعشرين عاما، وهو الأنبا بيشوي، وشريكه الجديد منذ عهد البابا تواضروس، الأنبا إبيفانيوس، بعد رحيلهما؟ عودة الحوار بعد قطيعة امتدت 16 قرنًا، جاء البابا الراحل شنودة الثالث ليغير كثيرا في النصف

ويوجد سؤال يطرحه المتابعون للشأن الكنسي: من يكون خليفة ممثل الكنيسة الرسمي في تلك الحوارات لمدة تجاوزت الخمسة وعشرين عاما، وهو الأنبا بيشوي، وشريكه الجديد منذ عهد البابا تواضروس، الأنبا إبيفانيوس، بعد رحيلهما؟

بعد قطيعة امتدت 16 قرنًا، جاء البابا الراحل شنودة الثالث ليغير كثيرا في النصف الثاني من القرن العشرين عندما زار البابا بولس السادس، بابا روما في الفاتيكان، في 10 مايو 1973، ووقّعا معًا بيانا مشتركا أكدا فيه اشتراك كنيستي روما والإسكندرية في أمور كثيرة، ورغبتهما في التعاون مجددا كما كان في القرون الأولى. (اقرأ أيضا: هل تنافس «القبطية الأرثوذكسية» كنيسة روما عالميا؟)

وجاء في البيان: «ولكي نتمكن من إنجاز هذا العمل، نشكل لجنة مشتركة من ممثلين للكنيستين، مهمتها التوجيه لدراسات مشتركة في ميادين: التقليد الكنسي، وعلم آباء الكنيسة، والطقوس، وخدمة القداس (الليتورجيا)، واللاهوت، والتاريخ، والمشكلات العلمية، وهكذا بالتعاون المشترك يمكن أن نتوصل إلى حلول للخلافات القائمة بين الكنيستين بروح التقدير المتبادل، ونستطيع أن ننادي بالإنجيل معًا بوسائل تتفق مع رسالة الرب الأصيلة، وتتناسب مع احتياجات العالم المعاصر، وآماله. ونعبّر في نفس الوقت عن تقديرنا وتشجيعنا لأي جماعات من الدارسين ومن الرعاة، من بين الكاثوليك والأرثوذكس ممن يكرّسون جهودهم في نشاط مشترك في الميادين المذكورة وما يتصل بها». (لقراءة البيان كاملا: من هنا)

وكان الراحل الأنبا بيشوي مطران دمياط، هو المسؤول عن هذا الملف داخل الكنيسة القبطية حتى قبل وفاته بيومين، إذ كان عائدا لتوّه من أحد المؤتمرات الخاصة بالحوار المسكوني بين الكنائس، وبعد مجيء البابا تواضروس ورسامة الأنبا إبيفانيوس، دخلا معه على هذا الخط، ومثلا الكنيسة في حوارات كثيرة، لكنهما رحلا خلال العام الماضي. (اقرأ أيضا: «حوار الكنائس»..بدأ مع شنودة ويواجه عقبات مع تواضروس)

البابا تواضروس جاء بفكر جديد وسمح لأجيال جديدة من الرهبان بأن تدخل موقع الأسقفية منذ جلس على كرسي القديس مرقس في 18 نوفمبر 2012، وفتح المجال أمامهم على حسب تخصصاتهم لتولي المسؤوليات المختلفة؛ لذا كان الأنبا إبيفانيوس بجوار الأنبا بيشوي في حوار الكنائس، وإن كان لم يتضح بعدُ مَن سيكون ممثل الكنيسة في الفترة المقبلة، إلا أن هناك بعض الأساقفة ربما يكونون مؤهلين لهذا الموقع.

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الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر

الأنبا مقار واحد من الأساقفة الجدد، رسمه البابا تواضروس في 10 مارس 2013 في أولى رساماته بعد أن صار بطريركا على إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، وهو حاليا خليفة للأنبا بيشوي في تولي مسؤولية الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية بمنصب وكيل الكلية، فهل يكون خليفة للأنبا بيشوي أيضا في الحوار مع الكنائس كما أصبح خليفة له في تولي مسؤولية الإكليريكية؟ (اقرأ أيضا: الكنيسة تحتفل بمرور 125 عاما على إنشاء «الإكليريكية»)

وللأنبا مقار محاضرات وكتب عدة، أحدها عن العلامة أوريجانوس مدير مدرسة الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي، وكان موقفه في هذه المحاضرة من أوريجانوس يشبه موقف الراحل الأنبا إبيفانيوس بعدم الحكم عليه، بل بعرض وسرد المعلومات حول سيرته ومؤلفاته ودعوة الحضور للقراءة والبحث بأنفسهم.

ودخل العلامة أوريجانوس في خلاف مع البابا ديمتريوس الكرام الذي قرر استبعاده، فلم تعترف الكنيسة بقداسته حتى اليوم.

الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الجنوبية

واحد من الأساقفة الذين قد يكونون مؤهلين لهذه المهمة أو المسؤولية، فهو من الأساقفة الذين لهم محاضرات كثيرة، ويمثل الجيل الجديد من الأساقفة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، وتحدث في محاضرات سابقة عن فكرة الرمزية في الكتاب المقدس كطريقة للتفسير والفهم، وكانت له محاضرة شهيرة حين كان نائبا بابَويّا في الولايات المتحدة، وتصيدها له بعض أنصار التيار المتشدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدث وقتها جدال بين الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أنجيلوس؛ بسبب هذه المحاضرة، انتهى بينهما بالتفاهم والتوافق حسبما أعلن الأنبا رافائيل في ذلك الوقت من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك. (اقرأ أيضا: المجددون والمحافظون داخل الكنيسة القبطية.. لمن تكون الغلبة؟)