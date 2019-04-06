شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة المسلماني تحتفل بيوم اليتيم بالمحلة الكبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت مؤسسة المسلماني الخيرية احتفالية يوم اليتيم بمدينة المحلة الكبري محافظة الغربية. أقيمت الاحتفالية التي حضرها الآلاف من أبناء المحلة الكبري على مسرح شركة المحلة للغزل والنسيج. Advertisements تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والترفيهية، كما شملت تكريم التلاميذ الأيتام. حضر الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع جمعية وطن للإعلام برئاسة الإعلامي إبراهيم المتولي النائبان محمد خليفة ومحمود شحاتة والمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة واللواء طيار خالد فوزي رئيس حي ثاني المحلة والدكتور سيد قاعود مدير إدارة الصحة وسناء سليمان مديرة المشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم ومحمد عاطف خلاف نائب رئيس مؤسسة المسلماني الخيرية وطارق مصطفي المدير التنفيذي لجمعية وطن للإعلام وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية . وقال المستشار عادل المسلماني، رئيس المجلس العربي الصيني وأمين عام مؤسسة المسلماني الخيرية، إن الاحتفالية هي واحدة من احتفاليات أقامتها المؤسسة بمناسبة يوم اليتيم وكان أبرزها احتفالية مركز بسيون والتي أقيمت بمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بصالحجر.

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