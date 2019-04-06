شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن سعادة بعض جماهير الزمالك بهزيمة الأهلي: «عيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن استنكاره من سعادة مشجعي الزمالك من هزيمة النادي الأهلي بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «مش فاهم الزملكاوية دول اللى فرحانيين في هزيمة الأهلى..؟».

وكتب «ساويرس»، في حسابه على «تويتر»: «المفروض إن أنا وابن عمى على الغريب؟ أنا دايما بشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبي... عيب».