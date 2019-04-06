شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن سعادة بعض جماهير الزمالك بهزيمة الأهلي: «عيب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبدى رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن استنكاره من سعادة مشجعي الزمالك من هزيمة النادي الأهلي بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «مش فاهم الزملكاوية دول اللى فرحانيين في هزيمة الأهلى..؟».
وكتب «ساويرس»، في حسابه على «تويتر»: «المفروض إن أنا وابن عمى على الغريب؟ أنا دايما بشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبي... عيب».
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس عن سعادة بعض جماهير الزمالك بهزيمة الأهلي: «عيب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.