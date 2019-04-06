شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية ليست «فزلكة».. و«التابلت» ليس هدف التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يعمل على وضع بنوك الأسئلة الخاصة بالصف الثاني الثانوي بالنظام التراكمي الجديد وذلك بعد وضع بنوك الأسئلة لطلاب الصف الأول.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه فخور بأن طلاب الصف الأول الثانوي قاموا بحل أسئلة الامتحان التجريبي الأول والذي انتهى خلال الأيام الماضية.

وأكد «شوقي» أن «التابلت ليس هدف التطوير، ولكن التطوير هو تغيير نوعية الأسئلة والتقويم لقياس مستويات فهم نواتج التعلم وليس الحفظ والإجابة النموذجية، فالأسئلة من المنهج ولكن من خارج الكتب والكتب ليس المرجع الوحيد، ونريد الطالب أن يعرف ويبحث أو يناقش التعلم مع زملائه».

وأضاف أن الوزارة قررت تشغيل شبكات داخلية في المدارس وشاشات تفاعلية وشبكة WiFi، موضحا أن المحتوى الموجود على بنك المعرفة سيتم توفيره على سيرفرات في المدارس في 2313 مدرسة ثانوى، وأن الوزارة نجحت نجاح كبير والدليل أنه استقبل دعوة من البنك الدولى لعرض تجربة مصر في التعليم.

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وأكد أن هناك تدريب لمن يضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي ومن يصحح الأسئلة إضافة إلى موسوعة كبيرة من المحتوى الرقمي للطلاب وتم إرساله للمركز القومي للمناهج ويتم ترجمته.

وأعلن أنه تم توزيع 708 ألف تابلت تم توزيعهم، والوزارة تعاونت مع شركة سامسونج لتأمين التابلت ومنع اختراقه وأي محاولة اختراق يتم رصدها والتعامل معها، قائلا: «الوزارة نجحت في توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام والخدمات وتم استثناء طلاب المنازل نظرا للميزانية المتاحة، كما تم تركيب 8 آلاف شاشة ومتبقى 3 آلاف في الميناء وسيتم تركيبهم في المدارس وتم توفير المبالغ المطلوبة من مواردنا الداخلية، كما أن وزارة الاتصالات وأجهزة كتير في الدولة تعاونت مع الوزارة بشكل كبير».

وأكد أن امتحان الصف الأول الثانوى به نوعين من الأسئلة متعددة التخصصات واختيار من متعدد، موضحا أن المصحح يجلس على كمبيوتر وتأتى له الإجابة على الكمبيوتر ويختار الإجابة الصحيحة لأنه مدرب عليها بشكل محترف، مشيرا إلى أن الامتحان عبارة عن «بوكية» أسئلة وبه تفاصيل الامتحان ورقمها واسم الطالب وخلافه، والمصحح لا يعرف الأسئلة التي يقوم بتقديرها لأى طالب وهو «سيستم» قوى يضمن الشفافية والعدالة.

وتابع أنه تم فتح الإنترنت في 1020 ومدرسة من قبل وزارة الاتصالات. وقال: «نريد أن يساعد الطلاب أنفسهم ويذاكروا من طرق مختلفة لقياس الفهم والكتاب لا توجد فيه الإجابات المباشرة وعايزين الطالب يفكر ومش يحفظ، مش عايزين نختزل الموضوع في التابلت»، موضحا أن استخدام التكنولوجيا في التعلم من أجل المحتوى الكبير الذي تم توفيره ومن ثم تم توفير الجهاز لضمان وصول المحتوى لجميع الطلاب بشكل متكافئ.

وتابع: «سيكون هناك تواصل مباشر بيني وبين الطلاب، وفكرة الامتحانات الالكترونية ليست (فزلكة)، ولكن هدفها هو منع التسريب والغش وبعض أخطاء التصحيح لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص»، قائلا: «التكنولوجيا ليست الهدف الأساسي»، موضحا أن الامتحانات الإلكترونية موجودة منذ فترة في مدارسنا الدولية والخاصة والجامعات أيضا.