شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: عقد امتحان إلكتروني لطلاب الثانوية التراكمية مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه خلال 10 أيام مضت نفذت الوزارة 1.7 مليون امتحان إلكترونى، وهو أكبر رقم في تاريخ مصر وبعض الدول أيضا وهذا نجاح كبير.

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وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أن الطلاب نجحوا في الامتحان الإلكترونى ووضعوا إجابات عبقرية على بعض الأسئلة لم يكن واضع الامتحان يعرف أنها ممكن تكون إجابة على السؤال، موضحا أنه مكسب كبير.

وأكد أن «الوزارة تستمع لكل مشكلات الطلاب في الصف الأول الثانوى، وأنا بطمنهم خلال الـ10 أيام القادمة سوف تنتهى جميع المشكلات»، موضحا أي خبر لا يصدر من الوزارة لا يخصنا و«الفيس بوك لا يمثلنا وبعض هؤلاء الناس متربصون برخصة».

وأكد الوزير أنه سوف يعقد امتحان أساسى للصف الأول الثانوى إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح في مايو، من خلال لجنة في المدرسة وسيكون هناك حلول قوية وبديلة ومطلوب درجة نجاح ولا يوجد أي تغيير في خطة التطوير في المرحلة الثانوية لأنها خطة دولة وستظل أولى ثانوى تجريبية للدفعات المقبلة.