شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعلان جدول امتحان مايو لطلاب الثانوية التراكمية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحان مايو الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد، اليوم، أو غد، وهناك حلول كثيرة وستكون هناك بروفات من نصف أبريل حتى آخر مايو، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغيير في تنسيق الدخول في الجامعات.

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وشدد الوزير على أن الصفين الثانى والثالث الثانوي بالنظام التراكمي الجديد تحتسب فيه درجات الطالب في الدخول للجامعة ضمن مجموع الثانوية التراكمية، ويؤدي الطالب 4 امتحانات يختار منهم أفضل درجات، موضحًا أن النظام الإلكتروني نجح نجاحًا منقطع النظير.

وقال شوقي إنه سيتم تصحيح 34 مليون سؤال في 50 لجنة تصحيح إلكتروني، موضحًا: «نجاح كبير أننا عندنا نظام امتحانات إلكتروني وده استثمار كبير».

وأشار الوزير إلى أن طلاب المدارس الخاصة والمنازل، سيؤدون الامتحان في المدارس الحكومية بعدها بوقت محدد وسيكون لهم جدولًا موازيًا مقارنة بزملائهم في المدارس الحكومية.