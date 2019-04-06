شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إبريل من إضراب المحلة إلى السجون (تسلسل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إحنا الصوت ساعة لما تحبوا الدنيا سكوت».. شعار رفعته حركة «6 أبريل» منذ إنشائها عام 2008، تزامنًا مع احتجاج مئات من عمال مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، للمطالبة بتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية.

صورة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تدهسها عشرات الأقدام، في وقت كان تُرفع فيه صوره في أعتى مؤسسات الدولة، وتقدس سيرته في أهم أجهزتها، كانت كفيلة بإعلان أنه لا «قدسية للحاكم الفرد» منذ ذلك الحين، ودليل قوي لم يفهمه نظام مبارك، إلا بعد ذلك التاريخ بـ3 سنوات.

لم يكن ذلك الاحتجاج هو الأول لعمال المحلة، ولكن تلك المرة تركت صدى أوسع، بعدما وجدت دعوة العمال أصداءً لدى عدد من الشباب، فأعلنت العديد منها التضامن مع العمال في إضرابهم، ومنهم بعض الشباب الذين أطلقوا دعوة من على «فيس بوك» للإضراب العام تزامنًا مع إضراب العمال تحت عنوان «خليك بالبيت».

بدعوة على «فيس بوك» بدأت دعوة الحركة، في وقت لم تلق فيه تلك الوسائل التكنولوجية صدى عند عامة الناس، لكنها شقت طريقها جيدًا بين مئات الشباب الذين تضامنوا مع الدعوة، لكن صداها الأكبر جاء من مكان مختلف، إذ استنفر نظام مبارك، ووضعت الداخلية إجراءات استثنائية، جعلت من لا يتقن الوسائل التكنولوجية ومن لا يهتم بالسياسة يعرف أن ثمة أمر جسيم يحدث هنا.

ترتيبات أمنية، وحواجز حديدية، وعربات أمن مركزي، ومئات العساكر، واستنفار بين القيادات، كانوا جميعا في مواجهة دعوة الإضراب، وبينما بدت شوارع القاهرة خالية من إي استجابة للدعوة، كانت بعض شوارع المحلة تكتظ بالعمال والاحتجاجات، وهناك كان مجموعة من الشباب يقفون إلى جانب العمال رافعين شعارات ضد رأس النظام لأول مرة على رؤوس الأشهاد.

الاستنفار الأمني والمواجهة الحديدية لم تنجح مع العمال، الذين انتهوا يومهم بصورة مبارك تحت أقدامهم، لتحل الصورة في اليوم التالي الصدارة في عدد من الصحف الأجنبية، التي تحدث عن أول حراك سياسي اجتماعي ضد النظام العتيق، الذي تشبث في الحكم لمدة وصلت 27 عامًا، في ذلك الوقت.

صباح 7 إبريل 2008.. أدرك عشرات الشباب أن شيئًا لم يعد كما كان، ولن يعود، وبدأوا تدشين حركتهم بعلم أسود، عليه قبضة لليد، ترمز إلى تضامنهم مع بقية جموع الشعب، ومن هنا بدأت الحركة، وأصبحت رمزًا للمعارضة المستقلة منذ ذلك الحين.

اتهامات بالتخوين والعمالة طالت الحركة منذ اليوم الأول لتأسيسها، فيراها الاشتراكيون إنها «استغلت إضراب العمال ونسبته لنفسها»، ويراها نظام مبارك «شباب خائن»، وتراها جماعة الإخوان بأنها «حركة مشكوك في أهدافها»، وقال عنها المجلس العسكري إنها حركة «ذات أجندات خاصة»، لكن كل تلك الاتهامات التي تبعتها ملاحقات أمنية لم تقف في وجه الحركة، وظلت تردد لأعوام متتالية «إحنا شباب في مواجهة دولة.. يكفينا شرف المحاولة».

هؤلاء الشباب، الذين تقدموا الصفوف في كثير من الاحتجاجات، رافعين شعارات مختلفة في كل عام يوافق تأسيس الحركة، أبرزها «حقنا وهناخده»، الذي رفعوها عام 2009، في الميادين العامة في وسط القاهرة، في مشهد لا ينساه كثيرون حتى الآن غلب عليها أصوات عربات الشرطة وطلقات الدخان المسيل للدموع، يقبع معظمهم الآن وراء القضبان بتهم «التظاهر دون ترخيص، أو التحريض ضد نظام الحكم، أو إثارة الشغب».

خلال أعوام عدة كان هؤلاء الشباب واقفين ضد ما يسمونه «جميع أشكال السلطوية»، رافضين «الديكتاتورية والظلم»، ما عرضهم إلى الكثير من الملاحقات الأمنية، والاتهامات على مدار تاريخهم، وفي عيدهم التاسع ترصد «المصري اليوم» أبرز مواقف الحركة.

6 أبريل 2008: التضامن مع عمال مصنع الغزل والنسيج في المحلة، ورفع شعارات ضد محمد حسني مبارك ونظامه.

28 يونيو 2008: الحركة تتظاهر أمام نقابة الصحفيين ضد سياسات الرئيس الأسبق مبارك ونظامه، ونظمت أول مؤتمر صحفي لها بالنقابة، شرحت فيه أهدافها.

يوليو 2008: نظمت الحركة وقفة احتجاجية على كورنيش الإسكندرية ضد نظام مبارك، ومسك أعضائها طائرة ورقية مرسوم عليها علم مصر، لكن الأمن لاحق أعضائها والمنضمين للوقفة، وتم القبض على 14 منهم، على رأسهم أحمد ماهر، أحد مؤسسي الحركة.

6 أبريل 2009: نظمت الحركة إضرابًا واسعًا في القاهرة، انضم إليه مئات الشباب من الجامعات، ونظموا وقفة في وسط القاهرة، واجهها الأمن، ولاحق المنضمين إليها، وفتح عليهم خراطيم المياه، وكان ضمن المنضمين إلى الوقفة أيمن نور، وحمدين صباحي، اثنان من أهم رموز المعارضة في ذلك الوقت.

يونيو 2010: الحركة تنظم وقفات مستمرة بسبب قضية الشاب خالد سعيد، الذي قُتل بعد تعذيبه داخل أحد أقسام الشرطة، لكن الوقفات الاحتجاجية واجهها الأمن بعنف، ولاحق أفرادها، وقبض على بعضهم.

Advertisements

ديسمبر 2010: انضمت الحركة إلى دعوات التظاهر ضد ما سمته «تجاوزات الداخلية»، بعد قضية مقتل خالد سعيد.

يناير 2011: الحركة توزع منشورات ضد مبارك في الأماكن العامة، وتدعو إلى تظاهرت ضد «ممارسات الداخلية» في عيد الشرطة.

25 يناير 2011: كان أعضاء الحركة في طليعة المحتجين ضد نظام مبارك وسياسات الداخلية، ووزيرها في ذلك الوقت، حبيب العادلي، ثم انضم إليها مئات الأشخاص.

من يناير حتى فبراير 2011: أعضاء الحركة يعتصمون في ميدان التحرير، وفي جميع ميادين مصر المنتفضة ضد مبارك وسياساته.

فبراير 2011: الحركة تطلق دعوة لإقالة أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لكونه «ينتمي إلى النظام البائد».

مارس 2011: الحركة تتظاهر ضد المجلس العسكري، والمشير محمد حسين طنطاوي.

11 نوفمبر 2011: شاركت الحركة في تظاهرات شارع محمد محمود، للمطالبة بوضع جدول زمني لتسليم السلطة.

نوفمبر 2012: تنظيم مظاهرة في ذكرى محمد محمود، قُتل فيها أحد أعضاء الحركة جابر صلاح «جيكا».

23 مارس 2013: تنظيم وقفة للحركة أمام منزل محمد مرسي، في التجمع الخامس، بسبب «اعتراضهم على الاعتداء على النشطاء والصحفيين أمام مكتب الإرشاد»، وطالبوا بإقالة الحكومة والنائب العام وتعديل الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة وإخضاع أموال الجماعة لرقابة القانون، ونددوا بمقتل «جيكا»، وهتفوا «جابر جيكا مات مقتول.. ومرسي هو المسؤول».

30 مارس 2013: وقفة مفاجئة للحركة أمام منزل وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، رفعوا فيها «ملابس داخلية حمراء»، ورفعوا لافتة كبيرة مدون عليها عبارة «الداخلية عاهرة على سرير أي نظام»، بالإضافة إلى هتافات «الداخلية بلطجية»، وواجه الأمن الوقفة وأطلق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لإبعاد المحتجين خارج محيط المنزل.

مايو 2013: الحركة تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتنضم إلى توقيع استمارات «تمرد».

نوفمبر 2013: انضمام الحركة إلى تظاهرات القوى السياسية ضد «قانون التظاهر».

أبريل 2014: أصدرت الأمور المستعجلة حكما بحظر الحركة ومصادرة مقارها.

من 2013 إلى 2016: تعرض أفراد الحركة إلى ملاحقات الأمنية، وحبس أحمد ماهر، مؤسس الحركة 3 سنوات، والقبض على محمد عادل، إحد مؤسسيها، والحكم على 11 من أعضائها بالسجن المؤبد، والحكم على عمرو على، منسق الحركة، بالسجن 3 سنوات، والقبض على أفرادها في أحداث مختلفة.