شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور نُخبة من كبار الأطباء.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد، بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار أطباء المخ والأعصاب في مصر والشرق الأوسط وذلك برعاية الجمعية المصرية للتصلب المتعدد وشعبه التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحات الأعصاب.

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وقال الدكتور ماجد عبد النصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، كليه طب جامعه القاهرة، إن مرض التصلب المتعدد يعد مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي بسبب اضطراب جهاز المناعة، ومن أعراضه إصابة العصب البصري، ومن ثم نقص حاد في الإبصار فضلا عن إصابه الجهاز الحركي، مما يؤدي بدوره أيضًا لضعف حاد في الأطراف واضاف هذا المرض يصيب الفئة العمرية ما بين الـ٢٠ وال٤٠ عامًا، وأكثرهم من النساء.

وصرح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب، ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، أن مرض الـ MS تطور في مصر في الـ٦ سنوات الماضية، لكن ابتداء من ٢٠١٢، أصبح هناك وحدات متخصصة لمرض التصلب المتعدد، وهنا بدأ تجميع البيانات والمعلومات عن المرض، وأصبح هناك تغير جذري في المنظومة وأصبح لدينا قاعده بيانات ضخمه ثم انتقلنا لقاعده البيانات العالمية وأصبحنا في خلال عامين ترتيبنا رقم ٧ علي العالم من حيث قاعده البيانات، ـما من ناحيه العلاج أصبح مريض التصلب المتعدد، أيًا كانت إصابته، يجد العلاج المناسب لها.

ومن ناحيته، أكد الدكتور البهي رضا، أستاذ طب المخ والأعصاب وعميد طب الأزهر السابق ورئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحات الأعصاب، على دورنا والعمل بكل الجهود الممكنة لزيادة الوعي عن المرض والعقبات التي تؤخر أخذ العلاج الواقي.

