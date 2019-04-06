شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي لأولياء الأمور: «متسألوش أولادكم عن الدرجة اسألوهم اتعلمتوا إيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أول يوم في الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوي دخل عليه قرابة 5 ملايين شخص، والوزارة نفذت التجربة لكي ترصد كل هذه الأمور، مضيفا: «كان هناك 6 سيرفرات تعمل وتم تزويدها لتصل إلى 40 سيرفر وكل هذا تم في يوم وساعتين».

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، السبت، أن المهندسين المصريين هم من قاموا بحل المشكلة، قائلا: «الوزارة نجحت في أكبر مشروع it».

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وأشار الوزير إلى أن الامتحانات التي تمت في يناير ومارس لطلاب الصف الأول الثانوى كانت تجريبية، والوزارة لا تهدف للحديث عن الامتحان ولكن عن التعلم والاستفادة الحقيقة، موجهًا رسالة لأولياء الأمور: «لو سمحتوا متسألهمش عن الدرجة اسألوهم اتعلمت ايه النهاردة».

وأضاف أن روح الدرجات مش مطلوبة نهائى عايزين التعلم، موضحا الامتحانات التي عقدت في يناير ومارس للصف الأول الثانوى كانت بروفة قائلا: المعلمين الذين وضعوا أسئلة الصف الأول الثانوى بعد شهر ونجحوا بشكل كبير والوزارة بتربى كوادر موجها الشكر لمن شارك في وضع أسئلة الصف الأول الثانوى العام ولازم نديهم تعظيم سلام واحنا بنعمل ده علشان أولادنا موضحا أن من شارك في وضع الأسئلة كانت بدون مقابل.

وشدد على أن الوزارة حققت قفزه في التعليم ولا بد من تشجيع الطلاب.