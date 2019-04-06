شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر اقتصادي بشرم: رؤية القيادة السياسية للاستثمار جعلت مصر واعدة في مجالات عديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جرجس إبراهيم عبدالنور، الأمين العام للمؤتمر الدولي للمحاسبة، الذي استضافته شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، واختتمت أعماله اليوم، إنه لا يمكن ان يحدث شمول مالي أو نمو اقتصادي آمن ومستدام، بدون تطبيق المعايير المحاسبية العالمية وتطويرها.

وأضاف: «نهتم بمتابعة التطورات المهنية المتلاحقة في مهنة المحاسبة والتي تتأثر بها المعايير المحاسبية، ولما يطرأ من تغيرات في أي من ظروف البيئة المحيطة، حيث أن تحقيق الانسجام في إعداد التقارير المالية يعتبر حاجة ملحة في هذا العصر، خاصة في ضوء التغيرات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة».

وأكد أن رؤية القيادة السياسية لتوجهات الاستثمار في مصر جعلت منها دولة واعدة في مجالات السياحة والصناعة والموانئ والزراعة والاستثمار العقاري وبناء المرافق والبنية الأساسية والبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية.

Advertisements

من جانبه قال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن لحديث عن الاستثمار في مصر وما يشهده من تطورات لا تنفصل أبدا عن التطور المالي والتطور في معايير المحاسبة، مؤكدا على الاهتمام بإحداث تطور في الفكر المصرفي حيث يتوازى مع ما تقوم به مصر في المجال الاستثماري، مشيرا إلى أهمية المعيار 9 الذي يستند إلى قياس المخاطر كواحد من أسس الإدارة وكواحد من أبرز الوسائل التي يتم الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة التي تحتاج إلى فكر جديد.

وأكد أن مصر تعمل على تغيير الفكر الاقتصادي الذي استمر لعقود ليس فقط لاستكمال نجاحها ولكن لنقل تجربتها إلى دول كثيرة، ونعتمد خلال الفترة المقبلة على إدراك عميق بأننا جزء من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي تمثل تحدي لبعض الدول ولكنها تمثل فرصة لدول مثل مصر مؤمنة بعملية التغيير والتحديث واعادة الهيكلة، مشددا على أن مصر منفتحة على تطوير أساسها الاستثماري والمالي، لافتًا إلى أن التحولات التي تحدث على مدار العام الماضي وخلال الاسابيع الاخيرة تؤكد اننا سنواجه خلال الفترة المقبلة ضرورة للتحول عن الفكر الاقتصادي الذي نتعامل به خلال الوقت الحالي.

وأكد أن مصر تمتلك من القدرات والكفاءات ما يمكنها إعادة النظر بشكل أكبر في عملية التطوير بالنسبة لهذه المعايير الدولية، كما أنها الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي اصدرت تشريعات بتنظيم الاقتصاد التشاركي سواء بالنسبة لعربات الطعام المتنقلة أو السيارات التي تعمل بوسائل التواصل التكنولوجي أو عدد آخر من المشروعات الشبيهة التي كانت تدرج ضمن الاقتصاد التشاركي، وهذا الأمر اصبح تحدي جديد بالنسبة لمجتمع المحاسبة الدولية لوضع أسس جديدة للتعامل معها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن مصر تسعى خلال الفترة القادمة إلى إقامة عدد من المناطق الحرة بالإضافة إلى مراكز خدمات المستثمرين، وإنشاء منطقة حرة خاصة جديدة باسم «الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بمدينة بدر، وهى أول منطقة حرة يتم إنشاؤها منذ عام 2014، واستكمال إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وأسوان، وكفر الشيخ، توفر نحو 120 ألف فرصة عمل.