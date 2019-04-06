شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوقع اتفاقيات دولية لمواكبة التغييرات العالمية التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عددا من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بهدف دعم وتطوير التعليم العالى والبحث العلمى لمواكبة التغييرات العالمية الحديثة فى مجال التكنولوجيا المصاحبه للثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل والذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة برعاية رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الوزير وقع ود. ميتسو أوتشى رئيس جامعة هيروشيما اليابانية خطاب نوايا بين وزارة التعليم العالى والجامعة للتعاون فيما بينهما فى تطوير جامعة الجلالة فى مجالات الهندسة، وطب الأسنان، والتربية والتعليم والتى تتميز بها جامعة هيروشيما، وبموجب خطاب النوايا يتولى الجانب اليابانى مساعدة جامعة الجلالة فى تطوير المناهج، وكذلك تطوير برنامج مشترك بين الجامعتين، والعمل بموجب هذا الخطاب فى توقيع المزيد من الاتفاقيات المستقبلية.

كما وقع عبد الغفار، وإليزابيث شالوبا غارنتر العضو المنتدب لجامعة فيينا الطبية مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى وجامعة فيينا الطبية الدولية للشراكة بينها وبين جامعة الجلالة الطبية المقرر إنشاؤها، وبموجب مذكرة التفاهم تتولى جامعة فيينا التعاون مع جامعة الجلالة الطبية فى توفير البرامج الدراسية التى يمكن تنفيذها، وكذلك تطوير كلية الطب والمستشفى الجامعى التابع لها، والمعهد الأكاديمى وذلك من خلال المشاركة فى وضع المواد التعليمية، وتطوير برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس وتنفيذها فى مصر وفيينا حسب الحاجة من وقت لآخر، وتقديم الدعم الفنى من خبراء الرعاية الصحية فى جامعة فيينا لنظرائهم فى جامعة الجلالة الطبية فى مجالات المناهج الطبية، وضمان الجودة، وتطوير برنامج البحوث، واختيار الطلاب، والتنظيم الهيكلى، وتطوير المبادئ والخطوط التوجيهية واللوائح.

كما وقع وزير التعليم العالى، وفينسينت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر اتفاقية إطار استراتيجي بين الوزارة وشركة هواوى للتكنولوجيا لتطوير مبادرة "مصر محور شباب متطور"، وتنص الاتفاقية على أن تتولى شركة هواوى تدريب طلاب الجامعات من قبل خبراء دوليين رفيعى المستوى من الشركة، وربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى السوق المصرية والقارة الإفريقية، كما تهدف الاتفاقية لتوفير مواهب عالية الجودة فى هذا المجال.

وتقوم شركة هواوى بإطلاق 100 أكاديمية معلومات وشبكات مرخصة كبرنامج شراكة يجيز للجامعات العامة تقديم دورات هواوى المعتمدة للطلاب مع تحمل هواوى لنفقات التدريب بالكامل، وتقوم وزارة التعليم العالى بموجب الاتفاق بوضع الخطط والمشاريع والبرامج اللازمة، ووضع الوسائل التى تؤدى إلى تطوير الجامعات والتعليم العالى فى ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمصر،

كما تقوم هذه الأكاديميات بموجب الاتفاق بتدريب عدد 12 ألف مدرب، و4 آلاف شخص حاصل على شهادة hcia ، و350 شخص حاصلين على شهادة HCIP، وذلك بحلول عام 2021.

كما شهد الوزير توقيع اتفاق تعاون بين جامعة النهضة، وشركة سيسكو للتكنولوجيا يتضمن التعاون المشترك فى إدخال تكنولوجيا المعلومات للجامعات، ومساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على التعرف على أفضل نظم التكنولوجيا التى تقدمها شركة سيسكو.

وأشار المهندس الرشيدى رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة إلى أهمية الاتفاق فى تأهيل الثروة البشرية وتأهيل الأجيال القادمة لمواكبة ثورة الجيل الرابع من التكنولوجيا، خاصة للطلاب فى المحافظات الإقليمية، ويهدف الاتفاق لرفع إمكانيات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مهاريا وعلميا من خلال أكاديمية متخصصة.

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كما شهد د. عبد الغفار توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط، والمعهد الهندى للتكنولوجيا بدلهى، بهدف فتح برنامج تعاون أكاديمى بين الجانبين فى مجالات الاهتمام المشترك وخاصة العلوم الهندسية، والإدارة، والعلوم الإجتماعية.

وينص البروتوكول الذى تصل مدته لخمس سنوات على تبادل المعلومات عن الأبحاث والبرامج التعليمية، والتنظيم المشترك على المدى القصير لبرامج تعليمية، وحلقات دراسية، ومؤتمرات، وورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وتوفير برامج تدريبية برعاية الهيئات الممولة، وتقديم مقترحات مشتركة فى الأبحاث، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أساس تبادلى لمدد قصيرة الأجل فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والكلية الفنية العسكرية لإنشاء غرفة عزل نظيفة لصناعة الإلكترونيات بالمقر الجديد للمعهد لتكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط، حيث وقع كلا من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، واللواء جمال النشار مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكولا تتولى بمقتضاه الكلية الفنية العسكرية بخبرتها فى مجال الاستشارات الهندسية مهام العمل كاستشارى لمشروع إنشاء الغرفة النظيفة لصناعة الإلكترونيات بالمعهد.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة زنزيبار بتنزانيا لتسهيل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال البحث العلنى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث وقع كلا من د. عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والبروفيسور إدريس راي نائب مستشار جامعة زنزيبار على مذكرة تفاهم بين الجانبين تتضمن تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجانبين فى زيارات قصيرة الأجل بهدف تدعيم علاقات التعاون فى المجالات العلمية، وعمل برامج بحثية مشتركة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الطلاب عبر تقديم فرص تدريبية لهم.

وفى سياق متصل شهد المنتدى، عقدت جلسة نقاشية بعنوان " الحوكمة والقيادة"، بحضور د. ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، ود.آنا غريشتينج أستاذ بجامعة فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجلسة، وليس مورغان مدير تطوير الرفاهية بالمملكة المتحدة البريطانية، وأليسون جونز الرئيس التنفيذي للتعليم العالي لمؤسسة القيادة البريطانية.

وخلال فعاليات الجلسة قدم رئيس جامعة هيروشيما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى زيارة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي العام الماضي لجامعة هيروشيما وإلقائه محاضرة حول “دور التعليم في أسس السلام العالمي” في الجامعة، مقدمًا عرضًا حول التعاون الأكاديمي والصناعي، والتعاون مع بعض الشركات في عملية تطوير وزراعة الأنسجة والجينات فائقة الجودة.

واستعرض ليس مورغان عرضًا حول كيفية خلق هواياتنا الخاصة، مشيرًا إلى أن التعليم يعنى الإبداع وإخراج الأفكار، لافتًا إلى أن القيادة تعتمد على تغيير السلوكيات، والتي تعتمد على الثقة، والتحفيز، والتصور، والقدرة، والتفكير الاستراتيجي، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، والمعرفة الذاتية، ومستوى الذكاء "IQ"، مؤكدًا على أن عملية التغيير هي من الأمور الثابتة التي تعتمد على القيادة الناجحة، والقيم، والتواصل، وبناء الفكر، والتعليم، والتدريب، مشيرًا إلى أن القيم هى ركيزة أساسية تقوم عليها المنظمات وتشمل "القيم الشخصية، وقيم الأسرة، وقيم الأعمال".

ومن جانبها أعربت أليسون جونز عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى، مشيرة إلى أن مثل هذه الفعاليات هى شاهد على التحسين والتطوير في العملية التعليمية، مستعرضة تقريرًا حول ربط التعليم العالي بالحوكمة (الإدارة الرشيدة)، موضحة أن الحوكمة هى القلب النابض لأي تنظيم تعليمي، والتي تعمل على بناء الثقة بين أفراد العملية التعليمية، لافتة إلى الاصلاحات التي حدثت في التعليم العالي، ومنها إتاحة التعليم للجميع، واستقلالية الجامعات والتي تعتبر حجر الزاوية للاستمرار في تحقيق الاصلاحات المطلوبة وتحقيق التطور في العملية التعليمية.

شهد فعاليات الجلسة د. عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.