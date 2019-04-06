شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتتقدم بينا.. أكبر محطة رياح فى العالم لتوليد الكهرباء .. صرح عالمى على ارض مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محطة رياح جبل الزيت أحد أضخم وأكبر مشروعات وزارة الكهرباء فى مصر والعالم وهى مزرعة لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأكبر والأحدث على مستوى العالم التى تم انشاها فى عهد الرئيس السيسى .

مساحتها تصل إلى 100 كيلو متر مربع تجعل من الصعب تفقدها سيرًا على الأقدام إذ تضم 300 توربينة رياح من أحدث التوربينات الموجودة بمزارع الرياح على مستوى العالم ، ويوجد بها ما يقرب من ثلاثة مبانى إدارية منهم مبنى غرف التحكم بالمحطة والتى تم إنشائها وتصميمها على أحدث المعايير العالمية وبأحدث الإمكانيات ليتمكن العاملين بالمحطة من مراقبة كافة التوربيانات فى نفس الوقت.

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تصل تكلفة محطة جبل الزيت حوالى 12 مليار جنيه، و تحتوى على أحدث منظومة مراقبة الطيور المهاجرة بتكلفة 2 مليون يورو، من خلال أجهزة الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم وتمكن إدارة المحطة فى الربيع الماضى من الحفاظ على سلامة الطيور المهاجرة التى بلغ عددها 300 ألف طائر وكانت الخسائر فى 9 طيور فقط وهو رقم لم يحدث فى أى دولة بالعالم من قبل، وأعمال الصيانة تتم بشكل منتظم كل 6 أشهر منذ بدأ أعمال الإنشاءات بالمحطة منذ 3 أعوام.