مصر بتتقدم بينا.. الجامعة اليابانية ببرج العرب .. بالعلم والعمل تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 2000 مهندس ومشرف وعامل يواصلوا الليل والنهار لتحقيق حلم إنشاء الجامعة اليابانية ببرج العرب، حتى تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية بنسبة تنفيذ 100%، فيما تخطى تنفيذ أعمال التشطيبات نسبة الـ 80% من الأعمال.
الجامعة اليابانية ببرج العرب، تقع على مساحة 200 فدان، أسفل مبانى الجامعة تقع أنفاق خدمية بطول 1 كيلو متر، وأخرى فرعية بطول 1.3 كيلو متر، وتضم 5 محطات فرعية من تبريد ومولدات الكهرباء وخزانات مياه رى ، ومياه لأبراج التبريد ومياه شرب.
وتضم الجامعة اليابانية ببرج العرب، مبنى التميز البحثى ، مكتبة ، و4 كليات هندسة ، 4 قاعات للمحاضرات، ومبنى خدمة للطلاب ، وساحات انتظار ، ومبانى ادارية.
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