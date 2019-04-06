أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يتفقد "الحسين الجامعي" ويتابع أعمال التطوير بالمستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يتفقد "الحسين الجامعي" ويتابع أعمال التطوير بالمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات، مستشفى الحسين الجامعي للوقوف على أعمال التجديدات والإصلاحات التى تشهدها مختلف أقسام المستشفى.

ويأتي ذلك متوافقًا مع توجه الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية و الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للارتقاء والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية والوقائية التي تحرص على تقديمها جميع مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

ووجه المحرصاوى بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية لضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

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وحرص رئيس جامعة الأزهر ، على التأكد من تحقق الانضباط، وحُسن سير العمل، وجودة الخدمات الطبية؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة لمحدودي الدخل مجانًا، ويُسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية خاصة في ظل الجهود المثمرة التي تبذلها الدولة، والمبادرات الرئاسية التاريخية التي تُخفف آلام البسطاء وتُنهي أوجاعهم.

وشدد رئيس الجامعة، على حُسن معاملة المرضى، وتيسير سبل علاجهم، وتذليل أي عقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، واطمأن على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان، داخل الرعايات وتوفير المحاليل والمستلزمات الطبية؛ بما يُسهم فى ضمان تقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى المترددين علي مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير المستشفى والدكتور فيصل زايد، نائب المدير للأقسام الداخلية، والدكتور أحمد جمعة، نائب المدير للجودة.