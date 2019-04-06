أخبار مصر | "زايد" تشيد بمعدل الإنجاز بمستشفى الزهور تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" تشيد بمعدل الإنجاز بمستشفى الزهور تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور العام للوقوف على معدلات الإنجاز قبل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشادت "زايد" بحجم الإنجاز الجاري من أعمال وتجهيزات، وحرصت على مراجعة شبكات وخزانات الأكسجين، والغازات، كما وجهت بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والتشطيبات الخارجية والاهتمام بالواجهات والأسوار الخارجية للمستشفى بما يليق بحجم الإنجاز المبزول.

كما وجهت الدكتورة هالة زايد بسرعة انهاء التجهيزات الطبية والغير طبية الخاصة بالمستشفى وفقا للجدول الزمنى المحدد، تمهيدا لتطبيق المنظومة فى مطلع شهر يوليو المقبل.