أخبار مصر | مؤتمر جماهيري حاشد لـ"مستقبل وطن" لقبيلة الحميدات لدعم التعديلات الدستورية بقنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر جماهيري حاشد لـ"مستقبل وطن" لقبيلة الحميدات لدعم التعديلات الدستورية بقنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت قبيلة الحميدات بمحافظة قنا برعاية الشيخ مفتاح نور الدين أبرز زعامتها مؤتمرًا جماهيريًا حاشدا لحزب مستقبل وطن لدعم وتأييد التعديلات الدستورية المقترحة بمدينة قنا بحضور زعامات ورموز قبائل الاشراف والعرب والجعافرة وبمشاركة نائب رئيس تحرير الأهرام الأمين المساعد للحزب أسامة الهواري والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد للحزب وعضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة سحر صدقي والدكتورة هدي السعدي امينة المجلس القومي للمرأة بقنا وأمين الحزب ببندر قنا حسن مفتاح ورموز وكبار العائلات والقبائل بالمحافظة والمئات من أبناء المدينة.

وقال العمدة مفتاح نور الدين أحد رمور قبيلة الحميدات، إن قبائل قنا كانت وما زالت خير نصير للدولة المصرية في جميع جولاتها ؛ فأثناء أحداث ثورة 25 من يناير وقفت قبائل قنا حصنا منيعا ضد مخطط التخريب والعنف ؛ وخرجت القبائل لحماية المؤسسات العامة والخاصة؛ وناشد مفتاح جميع أهالي قنا بمختلف أطيافهم بضرورة الخروج للمشاركة في الاستفتاء علي الدستور.

وقال نائب رئيس تحرير الأهرام الأمين المساعد للحزب أسامة الهواري خلال كلمته بالمؤتمر، إن التعديلات الدستورية تحقق مزيدا من الاستقرار للدولة المصرية علي مختلف الأصعدة وعلينا جميعا الخروج بكثافة لصناديق الإقتراع لإعطاء تلك التعديلات شرعيتها لأن الشعب هو مصدر السلطات مثمنا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الصعيدين الداخلي والخارجي. كما وجه الشكر لقبيلة الحميدات والحضور من جميع قبائل قنا علي حرصهم الكامل علي دعم ومساندة الدولة المصرية ودعمهم للتعديلات الدستورية.

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وأعلن عن تأييد حزب مستقبل وطن وقياداته وأعضائه للتعديلات الدستورية وأن الحزب بصدد تنفيذ حزمة من المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط كما أنه بصدد تنفيذ برنامجه الأوسع لتدريب القيادات الشبابية لخوض انتخابات المحليات.

وأكد المحاسب هشام قدوس ان الخروج للمشاركة في التعديلات الدستورية سوف يبعث برسالة للداخل والخارج ان المصريين يلتفون ويصطفون خلف الدولة المصرية وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من أطلق المشروعات القومية والتنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة قنا وأعطي تكليفات للحكومة بالاستمرار في تحقيق التنمية المستدامة في تلك المحافظات التي عانت كثيرا من التهميش لذا سوف نخرج وبقوة للمشاركة في الاستفتاء

ومن جانبها قالت عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة سحر صدقي أن عظيمات مصر قد حصلن علي امتيازات وحقوق غير مسبوقة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أن التعديلات الدستورية الجديدة ستضمن الحفاظ علي تلك المكتسبات بمزيد من الامتيازات الجديدة بحصص أكبر بكافة المجالات وعلي رأسها المقاعد البرلمانية.

فيما أشارت الدكتورة هدي السعدي مقررا المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا عن دعم المجلس القومي للمرأة والمرأة القنائية للتعديلات الدستورية وقالت ان التعديلات الدستورية إنصاف للمرأة المصرية ومن ثم فإنها سوف أشارك بقوة وقدمت مقررة المجلس القومي للمرأة شهادة تقدير للشيخ مفتاح نور الدين علي دعمه لتنمية في قنا وللعمل العام.