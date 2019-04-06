أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم عددا من الاحتفالات بيوم اليتيم بالشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم عددا من الاحتفالات بيوم اليتيم بالشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الشرقية، عددا من الاحتفالات الجماهيرية بمراكز "الزقازيق وديرب نجم والعاشر من رمضان" للاحتفال بيوم اليتيم وذلك لرسم الفرحة والبهجة علي وجوه الاطفال الأيتام وإرسال رسالة اليهم أنهم ليسوا بمفردهم وأن جميع قيادات الدولة معهم وخلفهم.

وأكد الدكتور"محمد سليم" الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية، إنه إيمانا بدور الحزب بأن أبناء الوطن لهم التقدير والرعاية والاهتمام، وتنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر والتي تشمل الاهتمام بكافة النواحي الحياتية للإنسان البسيط، وأهمها الطفل اليتيم والمرأة المُعيلة فقد نظمت امانات "الزقازيق وديرب نجم والعاشر من رمضان" اليوم عدد من الأحتفالات بيوم اليتيم.

وأضاف "سليم" أنه شهدت الاحتفالات عروضا فنية وكورال أطفال وأناشيد دينية وتوزيع هدايا عينية علي أكثر من 500 طفل بمشاركة الدكتورة "زينب فهيم "امين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وعدد من قيادات الحزب.

وأشار الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية أن أمانة العاشر من رمضان قامت بتجهيز اتوبيس مكشوف علي هامش الأحتفالية وقام شباب وفتيات العاشر من رمضان بتوزيع الهدايا أمام دور الأيتام، كما جابت شوارع المدينة للتوعية بالتعديلات الدستورية المرتقبة وحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الأستحقاق القادم.