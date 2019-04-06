أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لـ"يوم اليتيم" بأسوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لـ"يوم اليتيم" بأسوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة أسوان، احتفالية كبرى، بمناسبة يوم اليتيم، تحت شعار "فرحتنا معاهم.. شباب بيبني مستقبل وطن"، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى الكبد بالمحافظة، وبحضور عدد من قيادات الحزب، وتوزيع الهدايا لـ100 طفل، من الحزب.

وشهد الاحتفال توزيع الهديا وممارسة الألعاب الترفيهية وتقديم عروض فنية وموسيقية لبعض الفرق الاستعراضية، كما تضمن الحفل فقرة الرسم على الوجه وعروضا فنية وسط بث الأغانى الوطنية.

وشارك في الحفل، النائب حسن سيد خليل أمين عام المحافظة، والمستشار الشافعى صالح رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس الجمعية، والمهندس عبد الحميد يوسف أمين الشباب بالمحافظة، وسحر إبراهيم أمين الإعلام بالمحافظة، وبحضور أمانات التنظيم بمشاركة سمير كامل، والمجالس الشعبية المحلية بمشاركة المهندس جلال ابوالحسن والمواطنة بمشاركة الدكتورة نبفين فارس والاحمدى الوكيل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.