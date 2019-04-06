أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوفر سيارات لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن حزب مستقبل وطن، في محافظة المنوفية، من توفير عدد من السيارات الثابتة والمتحركة، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، في مدينة الباجور، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة لشعب عظيم".

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، برئاسة النائب سامر التلاوي، إن منافذ السلع الغذائية لاقت قبولا واستحسانًا من المواطنين، وقد ثمن المواطنين هذه الخطوة الجيدة من الحزب وذلك لرفع المعاناة والمساعدة للمواطن البسيط بتقديم كل الدعم والوقوف بجانبه.