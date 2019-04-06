أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم" ويكرم 320 طفلا وطفلة بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم احتفالية بمناسبة "يوم اليتيم" ويكرم 320 طفلا وطفلة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة المنوفية، احتفالية كبري بمناسبة يوم اليتيم، بقاعة السندباد في مدينة الشهداء، وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أنه تم تكريم 320 طفل وطفلة يتيمة بقري مركز ومدينة الشهداء.

وشهد الاحتفال توزيع الهديا وممارسة الألعاب الترفيهية وتقديم عروض فنية وموسيقية لبعض الفرق الاستعراضية، كما تضمن الحفل فقرة الرسم على الوجه وعروضا فنية وسط بث الأغانى الوطنية".