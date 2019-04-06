أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب": نتابع مع الوزارة موقف مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب": نتابع مع الوزارة موقف مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع وزارة الإسكان موقف مشروعات مياه الشرب بمحافظة الجيزة الجاري تنفيذها، والتي من المقرر لها دخولها الخدمة خلال هذه الفترة تباعًا وحتى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك لحل مشكلة مياه الشرب في محافظة الجيزة التي لاقت معاناة شديدة من ضعف الضغوط وكميات مياه الشرب.

وأوضح والي، أن هناك عددًا من مشروعات مياه الشرب جار الانتهاء منها بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3يوم منها (محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3يوم، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3يوم، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3يوم، ومشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3يوم (مرحلة أولى)، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3يوم (مرحلة أولى)، بالاضافة أنه جار الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير 6 طلمبات لرفع 110 م بدلًا من 75 م، بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3يوم.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه جار تنفيذ 3 محطات لمعالجة الصرف الصحى ومن المقرر دخولها الخدمة تباعًا خلال العام الحالى 2019، وهى (محطة معالجة العياط، بطاقة تصميمية 28 ألف م3يوم – محطة معالجة أطفيح، بطاقة تصميمه 34 ألف م3يوم – محطة معالجة الصف، بطاقة تصميمية 46 ألف م3يوم)، مُطالبًا بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى والمياه القائمة بـ (ناهيا واللبينى) بكرداسة وتلافى المشاكل المتكررة بحلول جذرية لعدم تكرارها مستقبلًا حفاظًا على المواطنين ومنازلهم، والذى بدأ العمل بهذه المشروعات منذ عام 2008 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن وبعد كل الإجراءات المتخذة تم الانتهاء من 90٪‏ منها ولم تستكمل الأعمال حتى الآن.