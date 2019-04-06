أخبار مصر | غدا.. السيسي يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. السيسي يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الزيارة تأتي فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الإستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وتعد تلك الزيارة هي الثانية للرئيس السيسي لواشنطن، في إطار اللقاءات الثنائية بين الزعيمين المصري والأمريكي، حيث كانت الزيارة الأولى في أبريل 2017، عقب تولي دونالد ترامب، رئاسة أمريكا بأشهر قليلة، عقد خلالها قمة "مصرية – أمريكية" في البيت الأبيض.