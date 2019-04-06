أخبار مصر | رئيس جامعة آباي الكازاخية: مناهج الأزهر تعبر عن صحيح الدين الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة آباي الكازاخية: مناهج الأزهر تعبر عن صحيح الدين الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور طاهر باليكبايف، رئيس جامعة آباي في كازاخستان، لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر يحمل على عاتقه تبليغ رسالة الإسلام السمحة ونشر وسطيته في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن الأزهر تربطه بكازاخستان ومؤسساتها التعليمية صلات وثيقة، يعززها الإرث التاريخي الكبير الذي ساهم به علماء كازاخستان في الحضارة الإسلامية، وقام الأزهر على حفظه ودراسته.

وأضاف أن الأزهر على استعداد لدعم جامعة آباي الكازاخية في التخصصات العربية والشرعية، من خلال ابتعاث الأزهريين المتخصصين، وتدريب الأساتذة الكازاخيين في هذه التخصصات، والتبادل العلمي والبحثي بين جامعة الأزهر وجامعة آباي، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم المناهج المعتمدة في الجامعة الكازاخية.

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ومن جانبه أعرب رئيس جامعة آباي عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف لما يبذله من جهود متواصلة لنشر قيم التعايش السلمي والسلام بين أتباع مختلف الأديان، مبينًا أن مشاركة الإمام الأكبر في مؤتمر زعماء الأديان الذي نظمته كازاخستان في أكتوبر الماضي، أسهمت في إنجاح المؤتمر، لما يمثله الإمام الأكبر من ثقل ورمزية عالمية.

وأبدى باليكبايف تطلع جامعة آباي لمزيد من دعم الأزهر الشريف لتطوير العلوم الإسلامية وتدريس اللغة العربية، مبينًا أن مناهج الأزهر الشريف تعبر عن صحيح الدين الإسلامي؛ لذلك تحرص كازاخستان على تعليم أبنائها الدين الإسلامي من خلال الأزهر الشريف.

حضر اللقاء الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للشؤون التعليمية، والسفير عبدالرحمن موسى، مسؤول شؤون الوافدين بالأزهر، والسفير أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة.