أخبار مصر | وزيرة الصحة تشدد على الانتهاء من تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو المقبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشدد على الانتهاء من تجهيزات مستشفى بور فؤاد قبل منتصف يونيو المقبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات بمستشفى بور فؤاد العام قبل منتصف يونيو المقبل.

وجاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الطبية ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ان الوزيرة، أشادت بمستوى الإنجاز الجاري بالمستشفى، مشددةً على الإنتهاء من جميع التشطيبات النهائية الخاصة بواجهة المستشفى، والتجهيزات الخاصة بالتكييفات والمفروشات الغير طبية، والأسانسيرات حتى يكون المستشفى على أكمل وجه قبل انطلاق المنظومة الجديدة.