أخبار مصر | "100 مليون صحة" تفحص رواد معرض صناع الأدوية من 20 دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "100 مليون صحة" تفحص رواد معرض صناع الأدوية من 20 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغلت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، تواجد 153 شركة من 20 دولة في المؤتمر الدولي لتصنيع وتجارة الدواء بشمال إفريقيا "فارما كونكس"، المنعقد في مركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس حاليًا، لإجراء فحوصات فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة، على المصريين والأجانب المشاركين في فعاليات "المؤتمر".

وقالت الدكتورة نشوى زغلول، المسئول عن موقع "الحملة" في "المعرض"، إنهم يعملون على فحص وتوعية المشاركين في "المعرض" بالأمراض الأربعة التي تضمها المبادرة الرئاسية، وهو ما يلقى قبولًا كبيرًا من المشاركين سواء المصريين أو الأجانب.

وأضافت "زغلول"، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد "المؤتمر"، أنه تتم طمأنة الأجانب بشكل فوري بعد إجرائهم الفحوصات بنتيجة الفحص سواء إيجابية أو سلبية إصاباتهم بفيروس سي والسكر والضغط والسمنة، مع إبلاغ سفاراتهم بتلك النتائج، وتوجيههم لمستشفى حكومي حتى يتلقون الخدمات الموجودة بالمبادرة الرئاسية بالمجان تمامًا مثلهم مثل المصريين.

وأكدت أن المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل المشاركين في "المعرض"، لاسيما أنهم يجرون الفحوصات بالمجان تمامًا، مقابل تكبدهم مبالغ مالية جراء فحصها أو صرف الدواء، والذي سيتم صرفه بالمجان تمامًا لهم أيضًا.

كان الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء، والسفير الهندي، افتتحوا فعاليات "المعرض" اليوم السبت، والذي تشارك به شركات من 20 دولة مصرية وإفريقية وأوروبية وأسيوية.

