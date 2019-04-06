أخبار مصر | لافتات تأييد للتعديلات الدستورية بشوارع رمسيس والتحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتات تأييد للتعديلات الدستورية بشوارع رمسيس والتحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت اللافتات الداعية إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشوراع وميداين القاهرة، وتحمل اللافتات شعارات "أعمل الصح"، "المشاركة فى تعديل دستور مصر 2019"، "مشاركتك مسئولية خليك قدها".

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية بنهاية شهر إبريل الجاري.

كما تضمنت اللافتات شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: "المشاركة فى التعديلات الدستورية واجب وطنى"، "انزل وشارك وطنك محتاج صوتك".