مصر | تفاصيل جديدة في واقعة مقتل إمام مسجد بالهرم

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تواصل نيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل خطيب زاوية الرحمة بحي الهرم.

واعترف المتهم "أحمد.م 42 سنة الأستاذ الجامعي الموقوف عن العمل، والمتهم بقتل "محمد.ع" 35 سنة خطيب زاوية الرحمة بمنطقة الهرم بالجيزة بالاتهامات المسندة إليه، قائلًا، أنه قتله لأنه "إبليس وشيطان"، وادعى أنه خليفة الله في الأرض المخول له تطهيرها.

واستمعت نيابة الهرم لأقوال زوجة المتهم والتي قالت إنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، بسبب خلافات زوجية، وأنه أعطاها كل مستحقاتها، وبما فيها منقولات الزوجية، وأنها لا تعرف شيئا عن الأفكار والمعتقدات التي يروج لها.

وعلى جانب آخر تسلمت جهات التحقيق أحراز القضية وهي عبارة عن السكين المستخدم في الجريمة (سكينة مطبخ كبيرة الحجم)، وتم إرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل خطيب زاوية الرحمة بحي الهرم، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان والمصلين الذين ألقوا القبض على المتهم.