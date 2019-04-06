مصر | "مريض نفسي".. النيابة تستمع لشقيق المتهم في واقعة مقتل أمام مسجد بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مريض نفسي".. النيابة تستمع لشقيق المتهم في واقعة مقتل أمام مسجد بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها، في واقعة مقتل خطيب زاوية الرحمة بحي الهرم، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان والمصلين الذين ألقوا القبض على المتهم.

واستمعت النيابة لأقوال شقيق المتهم والذي أكد أن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وأنه يتابع حالته مع أحد الأطباء النفسيين، إلا أنه يرفض استكمال العلاج منذ فترة طويلة.

وجاءت مجمل أقوال الشهود لتؤكد، أن المتهم تشاجر مع خطيب الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه قراءة "آية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التي قرر إلقائها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر معه.

وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة واثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

واشار "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا به وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب، وأنه ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وانه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.