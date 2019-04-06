مصر | عاجل.. براءة 6 ضباط وأميني شرطة من احتجاز مواطن وتعذيبه حتى الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة 6 ضباط وأميني شرطة من احتجاز مواطن وتعذيبه حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة في اتهامهم باحتجاز وتعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

وكانت قد قررت المحكمة في جلستها السابقة بعضوية المستشارين علاء الدين سيد مرعي وأشرف الهواري استمرار حبس المتهمين في القضية رقم 6545 لسنة 2017.

الجدير بالذكر توجيه النيابه العامه لكل من "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه.