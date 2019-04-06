مصر | التفاصيل الكاملة لشنق محامي لنفسه بسبب قسط أرض بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لشنق محامي لنفسه بسبب قسط أرض بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة أوسيم بشمال الجيزة، التحقيقات حول واقعة شنق محامي لنفسه، فيما أمرت بتشريح الجثة، وتبين أنه يدعى "ش.ا" في العقد الثالث من عمره، حيث انتحر بشنق نفسه داخل غرفته بقرية برطس بأوسيم، بسبب أزمة مالية نتيجة عجزه عن دفع أقساط شهرية لقطعة أرض.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أوسيم بالجيزة، أن المحامي الذي تم العثور على جثته داخل مسكنه كان يعمل في تجارة الأراضي، وملزم بدفع أقساط شهرية خاصة بقطعة أرض، إلا أنه عجز عن دفع القسط الشهرى فى موعده، ما أسفر عن إصابته بأزمة نفسية قرر على إثرها الانتحار.

وكانت تحريات المباحث توصلت إلى، أنه علق حبلًا فى سقف شقته وشنق نفسه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وعثر عليه أحد أفراد أسرته بعدما فارق الحياة، فيما أكدت التحريات بعدم وجود شبهه جنائية.

وتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يعمل محاميا، ويمر بضائقة مالية لكونه يعمل في مجال تجارة الأراضي، وقرر التخلص من حياته فانتحر بشنق نفسه داخل غرفته، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.