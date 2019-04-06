مصر | التفاصيل الكاملة لشنق محامي لنفسه بسبب قسط أرض بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لشنق محامي لنفسه بسبب قسط أرض بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أوسيم بالجيزة، أن المحامي الذي تم العثور على جثته داخل مسكنه كان يعمل في تجارة الأراضي، وملزم بدفع أقساط شهرية خاصة بقطعة أرض، إلا أنه عجز عن دفع القسط الشهرى فى موعده، ما أسفر عن إصابته بأزمة نفسية قرر على إثرها الانتحار.
وكانت تحريات المباحث توصلت إلى، أنه علق حبلًا فى سقف شقته وشنق نفسه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وعثر عليه أحد أفراد أسرته بعدما فارق الحياة، فيما أكدت التحريات بعدم وجود شبهه جنائية.
وتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر يعمل محاميا، ويمر بضائقة مالية لكونه يعمل في مجال تجارة الأراضي، وقرر التخلص من حياته فانتحر بشنق نفسه داخل غرفته، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
"الأمن العام" يضبط أجنبيين قبل ترويجهما 295 كيلو "قات" على عملائهما
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مكافحة المخدرات والأمن الوطني وشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية بجلب مخدر " القات " لترويجه داخل البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية ولهما محل إقامة داخل البلاد بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة)، بجلب شحنة كبيرة من مخدر "القات" من إحدى الدول الأجنبية داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي، لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، وجلب وتهريب تلك الطرود بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية فقد تم ضبط عدد (21 طرد بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 295 مائتان وخمسة وتسعون كيلو جرام)، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين المشار إليهما في كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما ( كمية من مخدر القات وزنت 60 جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول ).
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بجلب وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما داخل وخارج البلاد.
وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (1،500،000) واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه.