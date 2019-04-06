هل تحمى مشروعات المياه الجوفية آثار الأقصر؟

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تعانى بعض المناطق الأثرية فى محافظة الأقصر من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، فهناك بعض القرى المحيطة بالمناطق الأثرية ليس بها منظومة صرف صحى سليمة

عندما يقرر شخص ما أن يجمع قدرا من المال حتى يسافر إلى مكان ما، لا بد أن يكون هذا المكان حاملا لأسباب كثيرة، جعلت لديه الشغف لزيارتها، ومن هذه الأماكن مدينة الأقصر، التى تعد وجهة سياحية للوافدين من مختلف دول العالم، لما لها من أهمية أثرية وتاريخية، فالأقصر بها أهم آثار العالم من معابد ومقابر ومتاحف، وهذه الأهمية تفرض على الجميع بذل الجهد فى سبيل الحفاظ على هذه الآثار، من أى شيء قد يتلفها مثل المياه الجوفية والصرف الصحى، وهو ما دفع الحكومة لعمل مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية فى أكثر من مكان، فهل تتمكن هذه المشروعات من إنقاذ آثار الأقصر؟

المعهد الفرنسى يحذر من الصرف الصحى أوصى المعهد الفرنسى فى دراسة أجراها على معبد أرمنت جنوب غرب الأقصر والذى تأثر بمياه الصرف الصحى وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بضرورة حماية الآثار من العوامل التى تؤدى إلى إتلافها، وضرورة إدخال صرف صحى للقرى المحيطة بالمناطق الأثرية، لأن مشكلة المياه السطحية والجوفية

المعهد الفرنسى يحذر من الصرف الصحى أوصى المعهد الفرنسى فى دراسة أجراها على معبد أرمنت جنوب غرب الأقصر والذى تأثر بمياه الصرف الصحى وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بضرورة حماية الآثار من العوامل التى تؤدى إلى إتلافها، وضرورة إدخال صرف صحى للقرى المحيطة بالمناطق الأثرية، لأن مشكلة المياه السطحية والجوفية تمثل 70% من الأسباب التى تؤدى إلى تلف الآثار. (اقرأ أيضا: بسبب مخلفات المقاهي.. طفح الصرف الصحي بالسوق السياحي بالأقصر) انهيار جزئى فى سور معبد إسنا انهيار جزئى فى سور معبد إسنا فى فبراير الماضى، انهار جزء من السور الغربى الحديث المحيط بمعبد إسنا والذى بنى عام 1993 لحماية المنطقة الأثرية من الانتشار العمرانى. Advertisements وكان الدكتور عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية قد أعلن وقتها أن السور من الطوب اللبني سقط نظرا لوجوده فى المنطقة الغربية بالقرب من منطقة عشوائية ليس بها منظومة سليمة للصرف الصحى. (اقرأ أيضا: محافظ الأقصر: أنا بليد في المحليات.. اعذروني) مشروعات خفض المياه الجوفية مفعولها تدريجي مشروعات خفض المياه الجوفية مفعولها تدريجي الدكتور محمد يحيى مدير عام آثار الأقصر قال لـ"التحرير"، إن وزارة الآثار تحافظ على المناطق الأثرية من المياه الجوفية من خلال مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية، منها مشروع فى البر الغربى ومشروع فى إسنا ومشروع فى إدفو وآخر فى كوم أومبو، مؤكدا أن هذه المشروعات تعمل على شفط المياه من المناطق الأثرية، ولكن بالتدريج، فالأمر يحتاج إلى تمهل حتى لا تتلف الآثار، لذا التخلص من المياه الجوفية لم ينته بمجرد عمل هذه المشروعات، فالأمر لا يتم بهذه السرعة. (اقرأ أيضا: كبير الحفارين بالأقصر: اشتغلت في الآثار 37 سنة.. وأنصح الوزارة بتدريب المفتشين) مناطق أثرية بلا صرف صحى مناطق أثرية بلا صرف صحى وعن مياه الصرف الصحى، قال مدير عام آثار الأقصر، إن مشروعات توصيل الصرف الصحى للقرى المحيطة بالمناطق الأثرية، تتم بالتنسيق بين وزارة الآثار ومحافظة الأقصر، والمحليات مسئولة عن تنفيذ هذه المشاريع، وبالفعل تم توصيل الصرف الصحى للعديد من القرى بمحيط المناطق الأثرية، ومن القرى التى تحتاج إلى مشروع صرف صحى حفاظا على الآثار الموجودة بها بمنطقة الطود، والميدامود، لافتا إلى أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية فى الكرنك ظهرت له نتائج جيدة للغاية خلال الفترة الماضية. (اقرأ أيضا: القبض على رقيب شرطة أثناء تنقيبه عن الآثار بالأقصر (صور)) خبير مصريات يقترح قياس منسوب المياه كل عامين خبير مصريات يقترح قياس منسوب المياه كل عامين قال بسام الشماع خبير المصريات، وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية تعانى منها المناطق الأثرية، وهناك مجهود تبذله وزارة الآثار فى عمل مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية، والتى ستساعد فى حل الأزمة، ولكنه عندما حضر مشروع خفض منسوب المياه الجوفية فى كومومبو، كان لديه ملاحظات حول طريقة العمل فى المشروع، مشددا على ضرورة العمل فى مثل هذه المشاريع الضخمة والمهمة بطريقة لا تعرقل السائح أثناء زيارته للمناطق الأثرية. وقال الشماع إنه يقترح عمل دراسة كل عامين عن منسوب المياه أسفل المناطق الأثرية، وعرض النسب فى جداول، ومعها الحلول التى ستقدمها وزارة الآثار والهيئات المعنية فى ذلك الشأن، وذلك حفاظا على الآثار المصرية من مياه الصرف الصحى والمياه الجوفية. (اقرأ أيضا: المياه الجوفية تُهدد معبد أرمنت في الأقصر.. و«الآثار»: مافيش ميزانية (صور))

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