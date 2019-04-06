انت الان تتابع نائب: إهمال الوحدات البيطرية يؤدي إلى كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، موجه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الإهمال بوحدات الطب البيطري في مصر، مطالبا بضرورة الوقوف على سبب الإهمال ووضع حلول جذرية للقضاء عليه، والعمل على زيادة الثروة الحيوانية في مصر، إذ أن الإهمال في قطاع الطب البيطري يؤدي إلى كارثة في الثروة الحيوانية، مؤكدا ان الوحدات البيطرية تعد خط الدفاع الأول عنها في مصر، إلا أنها تعاني من بعض المشكلات ادت الى خروج الكثير منها من الخدمة بسبب نقص الإمكانيات.

وذكر بركات أنه عدم وجود خطة حكومية وآلية لتحديث الوحدات البيطرية، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي يعاني منها الأطباء البيطريون، سواء بسبب ضعف رواتبهم، ووصول عدد كبير منهم لسن المعاش، ووقف تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 1995.وأضاف أن هناك مشكلة بتوفير الأدوية البيطرية، كما توجد أمصال ولقاحات وأدوية

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