انت الان تتابع شكري: التعاون مع روسيا يعزز استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية استمرار التعاون والتشاور مع روسيا، لإيجاد أرضية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين البلدين على المستوى الدولي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده، اليوم السبت، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة إذ أكدا عمق علاقات التعاون بين القاهرة وموسكو فى العديد من المجالات وكذا التنسيق المشترك حيال العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما رحب شكري بنظيره الروسى خلال زيارته الثانية للقاهرة.

وأشار شكري إلى أن لافروف التقى، صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم استعراض أوجه العلاقات والاهتمام الذى يوليه البلدان لتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق، قائلا إن المباحثات الموسعة مع نظيره الروسى تناولت تفاصيل وأوجه العلاقات التي تخدم مصالح الشعبين، وتعزز من النمو الاقتصادي في مصر، واتفاقية التعاون

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